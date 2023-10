Diese 7 Mannschaften sind fix bei der EM 2024 dabei

Die österreichischen Fußballfans hoffen, dass sich die Mannschaft von Ralf Rangnick heute mit einem Auswärtssieg gegen Aserbaidschan fix für die Europameisterschaft 2024 qualifizieren kann....

Die österreichischen Fußballfans hoffen, dass sich die Mannschaft von Ralf Rangnick heute mit einem Auswärtssieg gegen Aserbaidschan fix für die Europameisterschaft 2024 qualifizieren kann. Wir wollen euch ein Update geben, welche Mannschaften bereits die Hotelzimmer für Deutschland buchen können und welche Teams nicht einmal theoretisch Chancen haben sich zu qualifizieren.

Neben Gastgeber Deutschland konnten sich nach diesem Wochenende bereits sechs weitere Mannschaften für die Europameisterschaft 2024 qualifizieren.

In der Österreich-Gruppe setzte sich Belgien ein wenig glücklich gegen die ÖFB-Elf durch und gewann das Auswärtsspiel mit 3:2, wodurch die Mannschaft von Domenico Tedesco sich für die EM 2024 qualifizieren konnte.

In der Gruppe A konnten sich mit Schottland und Spanien sogar schon zwei Teams fix qualifizieren. Die Schotten mussten wie die Österreicher ihre erste Niederlage in der Qualifikation hinnehmen, als man gegen den Gruppenfavoriten aus Spanien mit 0:2 verlor. Spanien setzte sich anschließend aber auch mit 1:0 auswärts gegen Norwegen durch und gab Schottland damit Schützenhilfe. Beide Mannschaften weisen in der Tabelle nun 15 Punkte auf und sind nicht mehr einzuholen.

In der Gruppe B weist Frankreich nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen die Niederlande weiterhin eine weiße Weste auf und qualifizierte sich damit souverän für die Europameisterschaft. Die Franzosen mussten beim Auswärtssieg den ersten Gegentreffer in dieser Qualifikation hinnehmen.

Die Türkei qualifizierte sich mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen Kroatien und einem klaren 4:0-Heimsieg gegen Lettland ebenfalls für die Endrunde in Deutschland. Für die Kroaten liefen die letzten Tage suboptimal, da es nach der Niederlage gegen die Türkei eine weitere Pleite in Wales setze.

Schlussendlich machte auch Portugal in der Gruppe J alles klar. Beim 3:2-Heimsieg gegen die Slowakei musste die Mannschaft von Doppeltorschütze Cristiano Ronaldo zum ersten Mal Gegentore hinnehmen. Das Torverhältnis nach sieben Spielen und ebenso vielen Siegen ist mit 27:2 dennoch sehr beeindruckend.

Zehn Mannschaften haben nicht einmal theoretische Chanchen mehr für eine Teilnahme bei der Europameisterschaft in Deutschland. Zypern, Gibraltar, Malta, Lettland, Bulgarien, Nordirland, San Marino, Weißrussland, Andorra und Liechtenstein werden fix nicht an diesem Turnier teilnehmen.

Norwegen, Georgien, Irland, Estland und die Färöer können sich zudem nur noch über das Playoff-Turnier im Märt 2024 qualifizieren. Alle anderen Mannschaften haben zumindest noch theoretische Chancen sich über die reguläre EM-Qualifikation zur Endrunde zu schießen.