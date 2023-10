EL-Vorschau: LASK trifft auf französischen Cupsieger

Mit dem Heimspiel gegen den Liverpool FC erlebten die LASK-Fans bereits ein absolut tolles Highlight. Kurz durfte man sogar von Punkten gegen die Reds...

Mit dem Heimspiel gegen den Liverpool FC erlebten die LASK-Fans bereits ein absolut tolles Highlight. Kurz durfte man sogar von Punkten gegen die Reds träumen, doch die 1:0-Führung durch Florian Flecker wehrte nur bis zur Pause und Liverpool machte in den zweiten 45 Minuten mit drei Treffern alles klar. Heute wartet das Auswärtsspiel gegen den FC Toulouse auf den LASK und nachdem wir uns die Erwartungshaltungen der Fans ansahen, wollen wir euch nun eine kleine Vorschau auf das Spiel bieten.

In den letzten vier Pflichtspielen konnte der LASK nur einen Sieg im Cup-Spiel gegen den SC Imst einfahren. Ansonsten gab es nach der 1:3-Niederlage gegen Liverpool ein 0:0-Unentschieden gegen den TSV Hartberg und eine bittere 1:2-Niederlage gegen den Wolfsberger AC.

Dass mit Felix Luckeneder und Rene Renner zwei Abwehrspieler ausfallen, macht die Sache natürlich nicht einfacher. Renners Platz wird entweder die Leipziger Leihgabe Sanoussy Ba oder der 21-jährige US-Amerikaner George Bello einnehmen. Der 19-jährige Ba zeigte sich zuletzt etwas besser in Form und könnte deshalb den Vorzug erhalten. Ansonsten wird es spannend zu sehen sein, welches Duo im Sturmzentrum auflaufen wird. Ljubicic dürfte gesetzt sein und ob neben ihm Elias Havel oder Moussa Koné auflaufen wird, muss LASK-Coach Sageder entscheiden. Da Havel von der Bank meistens bessere Leistungen zog als von Beginn an und Koné knapp 40 Partien in der Ligue 1 absolvierte, könnte der Senegalese den Vorzug erhalten.

Der FC Toulouse spielt zum ersten Mal in der jungen Vereinsgeschichte gegen eine österreichische Mannschaft im Europacup. Dass der 1970 gegründete Klub überhaupt in der Europa League teilnimmt, ist eine Überraschung. In der Liga reichte es in der vergangenen Saison nämlich nur für einen Platz im hinteren Mittelfeld. Nachdem aber erste 2021/22 der Aufstieg in die Ligue 1 gelang, war der 13. Tabellenplatz durchaus akzeptabel. Möglich machte die Teilnahme im Europacup allerdings nicht die Liga-Platzierung, sondern der überraschende Cup-Gewinn, der noch dazu auf eindrucksvolle Art zustande kam. Im Finale gewann man nämlich souverän mit 5:1 gegen den FC Nantes. Neben dem Innenverteidiger Logan Costa, der heute gegen den SK Sturm gesperrt ist, erzielte Stürmer Dallinga einen Doppelpack.

Thijs Dallinga wird auch heute gegen den LASK im 4-2-3-1-System die Solo-Spitze geben und ist der Star der Mannschaft. Der Angreifer erzielte beim 1:1-Unentschieden gegen die Union Saint-Gilloise den einzigen Treffer seiner Mannschaft per Strafstoß, ist aber nicht nur vom Punkt gefährlich. In der vergangenen Saison erzielte er in 42 Partien 18 Pflichtspieltore und steuerte drei Assists bei. Der ehemalige U21-Nationalspieler der Niederlande ist ein heißer Kandidat für einen Wechsel in den kommenden Transferfenstern.

Neben dem gesperrten Innenverteidiger Costa ist aktuell Rechtsaußen Zakaria Aboukhlal, der in den ersten fünf Ligaspielen vor seiner Verletzung drei Tore erzielte und in dieser Saison der Top-Torschütze ist. Weiters sind auch Linksverteidiger Oliver Zandén und die beiden Mittelfeldspieler Vincent Sierro und Naatan Skyttä verletzt. Bitter ist zudem, dass der defensive Mittelfeldspieler Stijn Spierings für die Europa League nicht spielberechtigt ist, da er erst nach dem Schließen des Transferfensters zu seinem alten Verein zurückwechselt.

Der FC Toulouse befindet sich aktuell in keiner guten Form. Immerhin gelang dem Klub nach sechs sieglosen Pflichtspielen in Folge ein Befreiungsschlag am Wochenende, als man gegen den FC Metz verdient mit 3:0 gewann.

Der interessanteste Mann der Franzosen steht an der Seitenlinie. Der 39-jährige Trainer Carles Martinez steht für einen dominanten Ballbesitzfußball und wechselte im Dezember 2022 als Co-Trainer nach Toulouse, wo er mitbestimmend für die Spielidee seiner Mannschaft war. Bemerkenswert war vergangenen Saison sicherlich, dass Toulouse als Aufsteiger den achtmeisten Ballbesitz aller Mannschaften in der Ligue 1 aufwies. Der Coach, der als Jugendtrainer beim FC Barcelona arbeitete, gilt als hervorragender Entwickler von jungen Spielern, weshalb er letztlich auch das vertrauen ausgesprochen bekam. Im Sommer gab es allerdings einen Umbruch und noch ist der Klub deutlich von der Form von gewonnen Cup-Finale entfernt. Einen Ligue-1-Klub darf man allerdings ohnehin als österreichischer Klub nie auch nur ansatzweise unterschätzen und der LASK ist heute Abend sicherlich der Außenseiter.

