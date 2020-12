EL-Vorschau: Überwintern der SK Rapid und der WAC in Europa?

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute wieder auf zwei interessante Begegnungen. Heute sehen wir uns die Aufstiegschancen des SK Rapid und des...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute wieder auf zwei interessante Begegnungen. Heute sehen wir uns die Aufstiegschancen des SK Rapid und des Wolfsberger AC an. Der LASK ist leider nach dem starken 3:3-Unentschieden gegen die Spurs nicht mehr im Aufstiegsrennen dabei.

SK Rapid Wien – Molde FK

Donnerstag, 10.12. 2020, 18:55 Uhr

Der SK Rapid braucht heute im Heimsieg einen Sieg gegen den norwegischen Vertreter aus Molde. Im Hinspiel zeigten die Hütteldorfer ihre wahrscheinlich schlechteste Saisonleistung und verloren auf dem ungewohnten und langsamen Kunstrasen mit 0:1, wobei bei der Niederlage das Ergebnis noch am besten war, da Molde zahlreiche gute Chancen ungenutzt ließ. Heute soll alles anders werden und mit Taxi Fountas und Max Hofmann kehren zwei Spieler zum Team zurück, die ihrer Mannschaft zuletzt beim 3:1-Auswärtssieg in Hartberg nicht helfen konnten. Molde leistete sich den Luxus beim 2:1-Sieg gegen Aalesunds einige Spieler zu schonen. Die Norweger befinden sich in einer ganz starken Verfassung und verloren seit dem Anfang Oktober nur die beiden Pflichtspiele gegen Arsenal.

Der SK Rapid zeigte zuletzt ein wenig schwankende Leistungen. Beim Wiener Derby war man die klar bessere Mannschaft und kam zu zahlreichen Chancen. Von den 35 Torschüssen fand jedoch nur einer den Weg ins gegnerische Tor, sodass sich das 1:1-Unentschieden wie eine Niederlage anfühlte. Eine richtige Niederlage gab es zudem bei Aufsteiger Ried, wo man wieder einmal aufgrund der Standard-Schwäche zu viele Tore kassierte und mit 3:4 verlor. Es gab dennoch einige Lichtblicke in den letzten Wochen, wie etwa das 1:1-Unentschieden gegen Salzburg und die Pflichtsiege gegen Altach und Hartberg, beziehungsweise in der Europa League gegen Dundalk. In spielerischer Hinsicht gab es dabei aber auch noch ein wenig Luft nach oben.

Wolfsberger AC – Feyenoord

Donnerstag, 10.12. 2020, 21:00 Uhr

Der Wolfsberger AC zeigte in dieser Saison zwei Gesichter. In der heimischen Meisterschaft wurde die Mannschaft von Ferdinand Feldhofer einige Male unter Wert geschlagen, oder konnte nicht an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen. Erst am Wochenende musste man sich verdient mit 1:4 der WSG Tirol geschlagen geben. In der Europa League haben die Kärntner hingegen nach dem 1:0-Auswärtssieg gegen ZSKA Moskau vor dem letzten Spieltag noch alle Karten in der eigenen Hand. Im Heimspiel gegen Feyenoord reicht dem WAC ein Unentschieden, im die Gruppe K hinter Dinamo Zagreb am zweiten Tabellenplatz abzuschließen.

Feyenoord hat einen bekannten und klingenden Namen, doch der Wolfsberger AC muss sich keinesfalls vor den Niederländern verstecken. Bei der ersten Begegnung setzte sich der WAC auswärts überraschend mit 4:1 durch, wobei gleich drei Treffer der Kärntner per Strafstoß fielen. Die Niederländer sind aktuell auch nicht in Bestform und schossen in den letzten vier Pflichtspielen lediglich einen Treffer. In der Eredivisie ist man zwar nach elf Spieltagen noch ohne Niederlage, allerdings stehen den sechs Siegen auch fünf Unentschieden gegenüber. Auch wenn Feyenoord aktuell ein wenig Ladehemmung hat, wartet auf den WAC natürlich keine einfache Aufgabe, zumal nicht davon auszugehen ist, dass der Spielverlauf ähnlich wie bei der ersten Begegnung ausfällt.

