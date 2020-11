LASK-Fans: „Solche Niederlagen passieren“

Der LASK verlor das Heimspiel gegen Royal Antwerpen mit 0:2 und liegt damit nach vier Spieltagen nur noch am dritten Tabellenplatz. Der Spielverlauf war...

Der LASK verlor das Heimspiel gegen Royal Antwerpen mit 0:2 und liegt damit nach vier Spieltagen nur noch am dritten Tabellenplatz. Der Spielverlauf war etwas unglücklich, denn Trauner sah nach einem Foul an der Strafraumgrenze die rote Karte und der darauffolgende Freistoß fand den Weg ins Tor. Wir wollen uns ansehen wie die LASK-Fans die Leistung ihrer Mannschaft beurteilen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Solche Niederlagen passieren. Natürlich ist es ärgerlich, aber kein Grund die Nerven wegzuschmeißen. Ich bin dennoch stolz auf diese Mannschaft, es in die Gruppenphase zu schaffen war alleine eine großartige Leistung! Man hatte heute sicher nicht seinen besten Tag, dennoch sprechen die Statistiken durchaus auch für uns. Selbst in Unterzahl war man nicht so schlecht unterwegs, obwohl mit Trauner zudem der wichtigste Spieler fehlte. Die Rote passiert (die Entstehungsgeschichte war ärgerlicher), das Gegentor danach unglücklich. So passiert dann so etwas, aber wie gesagt – soll Schlimmeres geben! Nun sind die Chancen auf den Aufstieg natürlich nur noch marginal. Insofern: Spiel abhaken, Kopf hoch und weitermachen! Am Wochenende am besten den Frust von der Seele schießen und dann Tottenham das Fürchten lernen!“

LittleDreamer: „Ja ist bitter, aber was solls, in den letzten beiden Spielen noch mal alles geben, mit viel Glück stehen die Sterne dann tatsächlich richtig und man kommt irgendwie weiter. Und selbst wenn nicht, dann scheidet man halt in der Gruppenphase aus, soll auch schon ganz anderen Vereinen passiert sein. Machen wir einfach nächstes Jahr wieder besser, dann können wir das auch alle gemeinsam im Stadion genießen. Die Moral hat gepasst, der Einsatz hat gepasst, Antwerpen ist halt trotzdem auch eine starke Mannschaft.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

GH78: „Ich war heute negativ überrascht, hab mit einer starken Performance gerechnet. Aber es hat von Anfang an vorne und hinten nicht gepasst. In der Halbzeit habe ich auch noch auf Besserung gehofft. Aber mit dem Doppelschlag in der 52. Minute ist es natürlich extra blöd gelaufen. Kann passieren. Jetzt ist wohl bald volle Konzentration auf Meisterschaft und Cup zusammengefasst. Einzelkritik ist heute eigentlich unangebracht. Aber ich habe heute verstärkt auf Madsen geachtet. Mit dem Ball finde ich ihn recht gut. Aber gegen den Ball ist er noch kein Holland oder Michorl.“

LASK_92: „Schade und unglücklich bleibt es allemal, schließlich war Antwerpen heute, selbst angesichts einer sicher nicht idealen eigenen Leistung, nicht die bessere Mannschaft. Über zwei Spiele würde ich den LASK da schon insgesamt im Vorteil sehen, kann sich nur leider niemand etwas darum kaufen. Der Einsatz, der Wille und die Bereitschaft haben auch heute wieder gestimmt, das sind die Grundtugenden, die ich gerne sehen möchte und einfordere. Dass es fußballerisch auf internationalem Parkett nicht immer zwingend wie aus einem Guss und voller schöner Spielzüge zum mit der Zunge schnalzen laufen muss, ist das andere. Das sehe ich allerdings nicht so eng und der Mannschaft gerne nach, die sich sicher selbst am meisten über diese vergebene Chance ärgert. Wirklich enttäuscht hat mich der LASK international noch nie, auch heute nicht. Freilich hätte es sowohl was das eigene Spiel als auch den Spielverlauf anbelangt, weitaus besser laufen können. Gibt aber eben so Spiele, in denen vieles unheilvoll zusammenkommt. Das dürfte wohl in den ausstehenden Partien nur noch schwer zu korrigieren sein, unmöglich ist es allerdings nicht.“

Eldoret: „Ist kein Beinbruch. Wir werden auch in Zukunft des Öfteren eine Gruppenphase nicht überstehen, oder nicht mal eine Gruppenphase erreichen.“

Chrisu6: „Für mich war die Leistung auch nicht schlecht – Royal ist ja kein Jausengegner. Erste Halbzeit war halt geprägt von relativ viel Vorsicht auf beiden Seiten. Und auch nach dem 0:1 haben die Burschen alles gegeben. Mit ein wenig Glück geht der Schuss vom Ranftl rein, dann schaut sogar ein Unentschieden raus.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:2-Niederlage des LASK gegen Royal Antwerpen.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!