Holzhauser bleibt in Belgien, tschechisches Supertalent nach Leverkusen

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Emre Demir

OM, 18, TUR | Kayserispor – > FC Barcelona

Mit Rapids Yusuf Demir und dem FC Barcelona wurde es bekanntlich nichts – nun probieren die Katalanen den nächsten Demir. Emre Demir von Kayserispor ist nicht mit dem Rapid-Jungstar verwandt, gilt ebenfalls als eines der größten Talente weltweit, wie wir bereits in unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt konstatierten. Der 18-jährige Linksfuß ist ein kreativer offensiver Mittelfeldspieler, der zuletzt in der Süper Lig zu seinen ersten Einsätzen kam. In der Saison 2020/21 waren es etwas mehr, zuletzt war er aber weitgehend Ersatzmann. Insgesamt spielte er bereits 38-mal für Kayserispor, erzielte dabei vier Tore und zwei Assists. Nun schlug Barcelona zu, bezahlt zwei Millionen Euro Ablöse und stattete den jungen Türken mit einem langfristigen Vertrag aus. Demir ist vorerst für die zweite Mannschaft der Blaugrana eingeplant.

Diego Carlos

IV, 29, BRA | FC Sevilla – > Aston Villa

Aston Villa rüstet weiterhin ordentlich auf. Nachdem man Philippe Coutinho um 20 Millionen Euro fix verpflichtete, holen die Villans nun auch Sevilla-Innenverteidiger Diego Carlos und legen für ihn 31 Millionen Euro auf den Tisch. Der Olympiasieger von 2021 spielte zuletzt drei Saisonen für die Sevillanos und kickte zuvor für Nantes, Estoril und die zweite Mannschaft des FC Porto. Der 29-jährige Abwehrspieler ist durchaus als Spätzünder zu bezeichnen, zog aber in den letzten Monaten das Interesse mehrerer Premier League Klubs, unter anderem auch Newcastle United und Tottenham Hotspur auf sich. Bei Aston Villa unterschrieb er nun bis 2026.

Adam Hlozek

ST, 19, CZE | Sparta Prag – > Bayer 04 Leverkusen

Beim tschechischen Stürmertalent erwartete man bei Sparta Prag, dass er den Rekordtransfer der Vereinsgeschichte, Tomas Rosicky, eines Tages übertrumpfen könnte. Und das könnte nun tatsächlich so sein, denn Bayer 04 Leverkusen bezahlte zwar „nur“ 13 Millionen Euro für den 15-fachen Nationalspieler und damit um 1,5 Millionen Euro weniger als einst Arsenal für Rosicky, allerdings sicherte sich Sparta auch eine Weiterverkaufsbeteiligung von satten 30%. Hlozek wurde 2021 tschechischer Torschützenkönig, glänzte in der abgelaufenen Saison aber noch mehr als Vorbereiter. In der tschechischen Ligasaison 2021/22 kam er in 33 Spielen auf neun Tore und 14 Assists. Insgesamt bestritt der erst 19-Jährige unglaubliche 132 Spiele für Sparta und erzielte dabei 40 Tore und 36 Assists. Hlozek entschied sich nun für einen Vertrag bis 2027 in Leverkusen und damit unter anderem gegen Dortmund, Bayern und Mönchengladbach.

Raphael Holzhauser

OM, 29, AUT | Beerschot V.A. – > OH Leuven

Der österreichische Feinmechaniker Raphael Holzhauser bleibt in Belgien. Nach 98 Spielen in drei Jahren für Beerschot, in denen er 27 Tore und 32 Assists beisteuerte, wechselt Holzhauser nun weiter nach Leuven. Beim Mittelständler der belgischen Jupiler League ist er als Führungsspieler in einem eher jungen Mittelfeld eingeplant. Damit entschied sich Holzhauser gegen eine Rückkehr nach Österreich, nachdem er auch zwischenzeitlich mit seinem Ex-Klub, der Wiener Austria, in Verbindung gebracht wurde. Der 29-Jährige tritt damit seine sechste Station als Profi an.