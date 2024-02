Nach 3 1/2 Jahren in Spanien: Shon Weissman leihweise in die Serie A

Der israelische Vollblutstürmer und einstige österreichische Bundesligatorschützenkönig Shon Weissman verlässt Spanien nach 3 ½ Jahren und wechselt – zumindest kurzzeitig – in die italienische...

Der israelische Vollblutstürmer und einstige österreichische Bundesligatorschützenkönig Shon Weissman verlässt Spanien nach 3 ½ Jahren und wechselt – zumindest kurzzeitig – in die italienische Serie A. Die US Salernitana lieh den 27-Jährigen für den Rest der Saison aus.

Mit vier Millionen Euro Ablöse war Weissman im Sommer 2020 eine der großen Sensationen auf dem heimischen Markt. Bis dahin war nur schwer vorstellbar, dass der kleine Wolfsberger AC derartige Ablösesummen für seine Spieler lukrieren könnte. Heute ist klar, dass der Weissman-Transfer zu Real Valladolid die Transferreputation der Lavanttaler nachhaltig veränderte.

Vom Aufstiegsgaranten…

Weissmans Erfolg in Spanien war jedoch wechselhaft. In seiner ersten Saison in Valladolid gelangen ihm sechs Tore in LaLiga, Valladolid stieg allerdings als Vorletzter ab. Weissman ging mit seinem neuen Klub den Gang in die zweite Liga mit, blühte dort regelrecht auf und kam in der Saison 2021/22, in der Valladolid der sofortige Wiederaufstieg gelang, auf 20 Saisontore.

Im Herbst 2022 kam es für den 33-fachen israelischen Teamstürmer also zum zweiten Anlauf in LaLiga, aber Weissman stand nur sechsmal in der Startelf, wurde neunmal eingewechselt, kam über einen Treffer nicht hinaus. Deshalb wurde der Ex-Wolfsberger vor genau einem Jahr zum Granada CF verliehen.

…zum Bankdrücker

Doch plötzlich lief es auch in Spaniens zweiter Liga nicht mehr. Ein mageres Tor in 13 Partien waren im ersten Halbjahr in Granada die Ausbeute. Der Aufstieg in die erste Leistungsklasse gelang dennoch, womit Weissmans Einsatzminuten aber noch einmal rapide nach unten gingen. Im letzten halben Jahr stand er nur knapp 100 Minuten in LaLiga auf dem Platz, traf lediglich einmal in der Copa del Rey. Granada hatte Weissmann aber im Sommer um 3,5 Millionen Euro fix von Valladolid verpflichtet und bis Sommer 2025 gebunden.

Hilft Weissman der Salernitana bei ihrer „Mission Impossible“?

Daher entschied sich sein Klub nun zu einer Leihe. Für den Rest der Saison soll Weissman in der Serie A für die US Salernitana, Ex-Klub des nach Salzburg verliehenen Abwehrspielers Flavius Daniliuc, auf Torjagd gehen. Eine Kaufoption auf den Israeli hält der Klub aus Salerno aber nicht.

Die Salernitana ist derzeit Letzter in Italiens Beletage. Aus 22 Partien holte man nur 12 Punkte und erzielte lediglich 19 Treffer. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits sechs Punkte – der Klassenerhalt wird demnach ein ausgesprochen schwieriges Unterfangen.

Der Toptorjäger des Tabellenletzten ist mit Antonio Candreva ein Mittelfeldspieler. Stürmer-Hoffnung Boulaye Dia, der die Salernitana vor der Saison fast 15 Millionen Euro kostete, kam bisher nur auf enttäuschende vier Treffer.