Simons wird Baumgartner-Konkurrent in Leipzig, neuer Klub für Edomwonyi

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Sonny Kittel

OM, 30, GER | Hamburger SV – > Rakow Czestochowa

Nach vier Jahren beim HSV wechselt der polnisch-stämmige Deutsche Sonny Kittel zum polnischen Meister Rakow. Der dynamische Offensivspieler war in der zweiten deutschen Bundesliga für die Hamburger eine echte Stütze – mit dem Aufstieg in die Bundesliga sollte es aber nicht klappen. In 140 Spielen für den HSV steuerte Kittel 36 Tore und 40 Assists bei. In der Bundesliga spielte Kittel zuvor für Eintracht Frankfurt und Ingolstadt. Zuletzt waren auch Hannover 96 und einige US-Klubs an ihm interessiert – der 30-Jährige entschied sich nun aber für einen Dreijahresvertrag in Polen.

Emilian Metu

ZM, 20, AUT | FC Bayern München II – > SV Horn

Der hochtalentierte Mittelfeldspieler Emilian Metu unterschreibt einen Zweijahresvertrag in Horn. Vor zwei Jahren war der einstige U19-Teamspieler aus der St. Pöltener Akademie zu Bayern München gewechselt, wo er 34 Spiele für die zweite Mannschaft absolvierte und fünf Tore und vier Assists beisteuerte. 2022/23 war Metu an Austria Klagenfurt verliehen, wo der umsichtige Achter aber nur auf eine Partie in der Kampfmannschaft kam und sonst nur in der zweiten Mannschaft spielte. Bei Horn ist er nun schon der neunte Neuzugang und getrost als „Königstransfer“ zu bezeichnen.

Xavi Simons

OM, 20, NED | PSV Eindhoven – > Paris Saint-Germain – > RB Leipzig

Im Nachwuchs kickte Xavi Simons für Barcelona und PSG, war schon im Teenageralter ein echter Social-Media-Star. Einzig die Fußballerkarriere kam lange nicht richtig in Fahrt – bis zur abgelaufenen Saison 2022/23. Da wechselte Simons nämlich ablösefrei zur PSV Eindhoven, für die er in 48 Spielen 22 Tore und 12 Assists erzielte. Paris Saint-Germain machte nun von einer günstigen Rückkaufoption Gebrauch und holte den 20-Jährigen um nur vier Millionen Euro zurück. Der vierfache niederländische Teamspieler erhielt einen Vierjahresvertrag beim französischen Meister, wird aber sofort für ein Jahr nach Leipzig verliehen, wo er zum Mitspieler der ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager und Nicolas Seiwald, sowie ein direkter Positionskonkurrent von Christoph Baumgartner wird.

Bright Edomwonyi

ST, 28, NIG | FC Koper – > Diosgyör

Der langjährige Bundesliga-Legionär Bright Edomwonyi wechselt aus Slowenien in die ungarische Liga und schließt sich Diosgyör an. Edomwonyi spielte für Red Bull Salzburg, Liefering, Wacker Innsbruck, Hartberg, Sturm Graz und die Austria, spielte am Ende seiner Zeit in Favoriten aber nach einem Wadenbeinbruch praktisch keine Rolle mehr. Nachdem er im vergangenen Sommer einige Monate vereinslos war, schloss er sich dem slowenischen Klub Koper an, wo er es in 28 Spielen auf neun Tore brachte. Seine nächste Karrierestation ist nun der ungarische Verein Diosgyör, der in der vergangenen Saison den Aufstieg in die höchste Spielklasse schaffte.