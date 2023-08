Debrecen gewann Rapid-Generalprobe dank spätem Sololauf

Am Donnerstag trifft Rapid im Rückspiel der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League auswärts auf den Debreceni VSC. Die Generalprobe glückte den Ungarn knapp:...

Am Donnerstag trifft Rapid im Rückspiel der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League auswärts auf den Debreceni VSC. Die Generalprobe glückte den Ungarn knapp: Ein Solotreffer des Griechen Alexandros Kyziridis sorgte in der 83. Minute für die Entscheidung.

Debrecen-Coach Srdjan Blagojevic rotierte im Heimspiel gegen Zalaegerszeg extrem, wechselte im Vergleich zum Rapid-Spiel auf acht Positionen. Einzig Linksverteidiger Manrique, Innenverteidiger Dreskovic und der zentrale Mittelfeldspieler Loncar – einer der Schlüsselspieler des Teams – blieben in der Startelf.

Aufstellung Debrecen (4-2-3-1): Milosevic; Baranyai, Dreskovic, Mojzis, Manrique; Loncar, Varga (80. Kusnyír); Vajda (64. Dzsudzsák), Domingues (87. Lagator), Bódi (64. Kyziridis); Bárány (64. Mance).

Seinen Starspieler Balász Dzsudzsák brachte der serbische Coach der Ungarn erst nach knapp einer Stunde. Stammspieler wie etwa Mittelstürmer Babunski, Rechtsaußen Szécsi oder Innenverteidiger Romanchuk wechselte er nicht mal ein. Auch Stammkeeper Megyeri blieb über 90 Minuten auf der Bank. Dafür kam der slowakische Leihspieler Alexander Mojzis zu seinem Startelfdebüt in der Innenverteidigung.

Die starke Rotation hinterließ allerdings ihre Spuren und die Gäste aus Zalaegerszeg waren weitgehend die bessere Mannschaft, hatten in jedem Fall die besseren Tormöglichkeiten, wie ihr auch in der Zusammenfassung am Ende dieses Artikels sehen könnt.

Debrecen schoss nur zweimal aufs Tor – präsentierte sich aber höchsteffizient und gewann mit 1:0.

Während die Effizienz in den letzten Wochen immer wieder ein Problem des Rapid-Gegners war, ging die Rechnung von Trainer Blagojevic diesmal auf. Ein Sololauf des eingewechselten, griechischen Linksaußen Alexandros Kyziridis sorgte erst nach 83 Minuten für die Entscheidung.

Die Expected Goals Statistik des Spiels hieß am Ende 1.07 : 0.80 zugunsten der Gastgeber. Debrecen gewann allerdings den Großteil seiner Zweikämpfe und blieb somit bis zum Lucky Punch in der Schlussphase im Spiel, obwohl Zalaegerszeg am Ende fünf Schüsse aufs Tor vorweisen konnte.

Debrecen wird Rapid am kommenden Donnerstag um 21 Uhr empfangen und angesichts der extremen Rotation wohl ausgeruht ins Rückspiel gehen können.