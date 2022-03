Ukraine-Krieg: Zahlreiche weitere Legionäre verlassen ihre Klubs

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine geht der Exit ausländischer Spieler aus der ukrainischen Liga, aber auch aus der russischen Liga rasant weiter. Wir...

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine geht der Exit ausländischer Spieler aus der ukrainischen Liga, aber auch aus der russischen Liga rasant weiter. Wir fassen erneut zusammen, welche Spieler in den letzten Tagen die beiden Länder verlassen haben.

Bereits vor knapp einer Woche haben wir ein Update veröffentlicht, in dem zahlreiche Vollzugsmeldungen zusammengefasst wurden. Dieses könnt ihr hier nachlesen.

Ukraine

– Der Argentinier Gerónimo Poblete, der erst im Winter zu Metalist Kharkiv wechselte und noch kein Spiel für den Klub bestritt, verabschiedet sich gleich wieder und wechselt zurück in seine Heimat zu Independiente.

– Der FK Dnipro-1 verliert den rumänischen Torhüter Valentin Cojocaru, der leihweise zu Feyenoord Rotterdam wechselt. Zudem wechselt der brasilianische Linksverteidiger Busanello leihweise in seine Heimat zu Juventude, Stürmer Bill zu Sport Recife und der spanische Angreifer Marc Hual, der erst vor wenigen Wochen nach Dnipro wechselte, zieht weiter zum polnischen Klub Jagiellonia Bialystok.

– Der brasilianische Angreifer Rangel, 2017/18 beim Kapfenberger SV unter Vertrag, verlässt Vorskla Poltava leihweise und wechselt nach Aserbaidschan zum FK Sabah.

– Der schwedische Innenverteidiger Douglas Bergqvist verlässt Odessa und wechselt leihweise zum Kalmar FF nach Schweden.

– Der ukrainische Angreifer Denys Bezborodko verlässt Desna Chernihiv und wechselt ablösefrei nach Ungarn zu Gyirmot.

– Kolos Kovalivka verliert den georgischen Angreifer Nikoloz Sichinava, der leihweise ins finnische Kuopio wechselt.

– Elhadji Diaw, senegalesischer Innenverteidiger, der gerade erst zu Rikh Vinnyky wechselte, zieht nach Polen zu Arka Gdynia weiter.

Offiziell stehen in der höchsten ukrainischen Spielklasse nun noch 64 Legionäre unter Vertrag, die allesamt ablösefrei wechseln dürften. Es ist also in den nächsten Wochen und Monaten mit weiteren Transfers zu rechnen.

Russland

– Der FK Khimki verliert gleich zwei Leihspieler: Der Belgier Didier Lamkel Zé kehrt zu Royal Antwerpen zurück, der Brasilianer Diego Viana zum SC Braga.

– Der Mittelfeldspieler Magnus Knudsen, der erst im Jänner um eine Million Euro von Lilleström zum FK Rostov wechselte, wird an Lilleström zurückverliehen.

– Rubin Kazan verliert zwei weitere Legionäre: Der Kroate Filip Uremovic wechselt leihweise zu Sheffield United, der Georgier Khvicha Kvaratshkelia in seine Heimat zu Dinamo Batumi.

– Auch Dinamo Moskau verliert ein georgisches Talent: Luka Gagnidze, der als eines der größten Talente seines Landes gilt, wechselt nach Polen zu Rakow Czestochowa.

– Der norwegische Linksaußen Lars Olden Larsen wechselt nach nur drei Spielen für Nizhny Novgorod zum schwedischen Klub Häcken BK.

In der russischen Premier Liga stehen derzeit noch 110 Legionäre unter Vertrag. Etwa 20 von ihnen, unter anderem die letzten im Land verbliebenen, ukrainischen Profis, ließen sich bis auf weiteres freistellen und sind auf Vereinssuche.