Vergiss niemals wo du herkommst: Witsel und Fellaini unterstützen Ex-Verein

Axel Witsel und Marouane Fellaini greifen ihrem Ex-Verein Standard Lüttich finanziell unter die Arme. Der hat mittlerweile doch die Lizenz für die Saison 20/21 erhalten.

Anfang April sah die Zukunft des belgischen Traditionsklubs Standard Lüttich nicht nur aufgrund der Corona-Krise nicht besonders rosig aus. Gemeinsam mit sechs anderen Klubs wurde dem zehnmaligen Meister die Lizenz für die Saison 20/21 zunächst verwehrt. Im schlimmsten Fall drohte damit ein Absturz in die vierte Liga.

Grund für die Entscheidung des Verbandes waren, wie in vielen Fällen, finanzielle Turbulenzen. Lüttich soll unter anderem keinen Nachweis für Prämienzahlungen für acht Spieler in Höhe von angeblich einer Million Euro gebracht haben. Hierbei bezieht man sich auf den Februar. Der Verein wollte das jedoch so nicht hinnehmen, fühlte sich ungerecht behandelt und zog vor den belgischen Sportgerichtshof (CBAS).

Anfang dieser Woche kam dann die gute Nachricht: Standard Lüttich konnte wohl alle geforderten Dokumente und finanziellen Garantien vorlegen, die Lizenz wurde nun doch erteilt. Die offizielle Bestätigung des CBAS steht aber noch aus.

Während des ersten Verfahrens hatte die Lizenzkommission zunächst Zweifel daran, ob die Immobiliengesellschaft „Immobiliere du Standard de Liege“ die nötigen finanziellen Mittel aufbringen kann, um den geplanten Kauf des Stadions Stade Maurice Dufrasne abzuwickeln.

Das Stadion soll für geschätzte 12 Millionen Euro von Standard Lüttich an die Gesellschaft verkauft, dann renoviert und anschließend vom Verein gemietet werden. Unterstützung kommt hierbei von zwei ehemaligen Spielern des Klubs: Axel Witsel von Borussia Dortmund und Marouane Fellaini, der mittlerweile in China für Shandong Luneng Taishan aktiv ist.

Während Witsel 1,5 Millionen Euro in die Immobilienfirma investiert, beteiligt sich Fellaini mit drei Millionen Euro, die er Lüttich zu günstigen Konditionen leiht. Witsel wurde in der Jugend von Standard ausgebildet; Fellaini spielte zwar zunächst für die Nachwuchsabteilung des RSC Anderlecht, feierte aber sein Profidebüt im Dress von Lüttich.

Auch darüber hinaus ist Standard Lüttich für seine hervorragende Nachwuchsarbeit bekannt; unter anderem spielten die Profis Thomas Meunier (Paris St. Germain), Christian Benteke (ex-Liverpool, aktuell Crystal Palace) oder Michy Batshuayi vom FC Chelsea in der Jugend für den Verein. Aktuell wird Lüttich vom ehemaligen belgischen Weltklassegoalie Michel Preud`homme trainiert. Vor dem Saisonabbruch in Belgien aufgrund der Corona-Krise, lag Standard auf dem fünften Rang der Tabelle.