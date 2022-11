„Gemeinsam Wärme spenden“: Rapid sammelt erneut für die Wiener Gruft

Aus einer Institution wurde mittlerweile eine grün-weiße Tradition, wenn der SK Rapid in den kalten Wintermonaten wieder unter dem...

[ Pressemeldung SK Rapid ]

Aus einer Institution wurde mittlerweile eine grün-weiße Tradition, wenn der SK Rapid in den kalten Wintermonaten wieder unter dem Motto „Gemeinsam Wärme spenden“ für die Wiener Gruft einen Aufruf startet. Bereits zum fünften Mal unterstützen wir gemeinsam mit zahlreichen Rapid-Fans das Caritas Betreuungszentrum mit wärmenden Sachspenden (Jacken, Hosen & Co.), um Menschen, die in Wien leben und kein Dach über dem Kopf haben, zu helfen. Wenn die Nächte länger werden und die Temperaturen bis unter den Gefrierpunkt sinken, ist die soziale Einrichtung eine umso lebensnotwendigere Anlaufstelle. Insbesondere geht es darum, bedürftigen Menschen eine warme Mahlzeit anbieten sowie mit der notwendigen Kleidung für den Winter ausstatten zu können und ihnen auch einen Unterschlupf für frostige Nächte zu gewähren.

In diesem Jahr können wir für diese Wohltätigkeitsaktion endlich wieder zu alten Gewohnheiten zurückkehren. Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause werden heuer wieder Spieler und BetreuerInnen des SK Rapid in diesem Zusammenhang persönlich Sachspenden von den Rapid-Fans abholen. Ebenso wird es wieder die Möglichkeit geben, die Spenden direkt in einem unserer Fanshops abzugeben.

SK Rapid Fanshops als Sammelstelle für Sachspenden

Von 24. November bis 10. Dezember haben alle die Möglichkeit, wärmende Sachspenden im SK Rapid Fanshop im Allianz Stadion oder in St. Pölten abzugeben. Bei unseren beiden kommenden Großveranstaltungen, „Weihnachten im Stadion“ am 4. Dezember und dem „internationalen Testspiel“ gegen Schalke 04 am 9. Dezember, können die Spenden ebenso direkt im Allianz Stadion abgegeben werden.

Heuer wieder dringend benötigt werden:

Schlafsäcke

Jacken

Decken

Trinkflaschen sowie Thermobecher

Herrenunterhosen

Unisex Socken

Feste Schuhe als auch Sportschuhe

Ein Besuch von Spielern und BetreuerInnen

Die Rapid-Familie definiert sich auch über den großartigen Zusammenhalt, deshalb freuen wir uns umso mehr darauf, dass am 6. Dezember Spieler und BetreuerInnen des SK Rapid wieder persönlich bei euch zuhause in Wien vorbeikommen, um die Spenden für die Wiener Gruft persönlich abzuholen. Dabei erfreuen wir uns über alles, was Wärme spendet!

Wir bitten um Verständnis, dass wir diese Aktion aus Zeitgründen ausschließlich nur im Raum Wien durchführen können!

Eckdaten der Besuch- Abholaktion

Wann: Dienstag, 6. Dezember 2022, 17:00 bis 20:00 Uhr

Wie: persönliche Abholung der Spenden durch die Spieler und BetreuerInnen des SK Rapid im Raum Wien

Was: gesammelt werden Schlafsäcke (sauber und funktionstüchtig), Trinkflaschen und Thermobecher, Unterhosen, Socken, Sportschuhe, feste Schuhe

Anmeldungen zur Abholung von Spenden in Wien sind bis Donnerstag, 1. Dezember 2022 12:00 Uhr, unter [email protected] mit vollständigem Namen, Adresse und Telefonnummer möglich. Am 2. Dezember erhalten alle TeilnehmerInnen eine Benachrichtigung von uns.