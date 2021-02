Expected-Goal-Werte zum 16. Spieltag 2020/21

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a. Da die Partie zwischen Hartberg und der SWG Tirol verschoben wurde haben wir diesmal nur fünf Begegnungen für euch.

SK Sturm Graz – SV Ried 2:1 (xG=2.76:0.26)

Der SK Sturm feierte einen Last-Minute-Sieg über die SV Ried und verteidigte damit den dritten Tabellenplatz. Außenverteidiger Gazibegovic erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer, für den er von seinem Coach Ilzer nach Spielende viel Lob ausgesprochen bekam. Auf der Gegenseite erzielte der zukünftige Rapid-Spieler Marco Grüll einen schönen Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich, als er Tormann Siebenhandl sehenswert überhob. Der Sieg war aufgrund des Last-Minute-Tors sicherlich ein wenig glücklich, allerdings hochverdient. Laut dem Expected-Goal-Modell von 2.76:0.26 waren die Blackies klar überlegen.

SK Rapid Wien – Wolfsberger AC 1:0 (xG=1.01:0.78)

Zum 1:0-Sieg der Hütteldorfer gegen den WAC verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse. Dass es sich um eine eher zerfahrene Partie handelte und Torchancen Mangelware waren, zeigen auch die xG-Werte, die mit 1.01:0.78 für diese beiden Teams eher niedrig ausfielen. Der SK Rapid liegt zwar bei der Expected-Goal-Wertung leicht vorne, allerdings bestätigen diese Zahlen, dass das Spiel gut und gerne auch anders hätte ausgehen können.

SKN St. Pölten – LASK 1:3 (xG=0.93:3.73)

Der LASK setzte sich gegen den SKN St. Pölten mit 3:1 durch und erzielte dabei drei Treffer nach Standardsituationen. Die Linzer gingen mit einer klaren 2:0-Führung in die Pause und waren insbesondere in der Anfangsphase die klar dominierende Mannschaft. Nach dem Anschlusstreffer in der 65. Minute entwickelte sich ein Schlagabtausch und die Partie hätte auch kippen können. Insgesamt aber ein verdienter Sieg, wie man auch an den xG-Werten von 0.93:3.73 sehen kann.

Admira Wacker – SCR Altach 3:1 (xG=2.55:1.23)

Die Admira ist nach dem 3:1-Sieg gegen Altach nicht mehr das Tabellenschlusslicht. Nach einer umkämpften Partie setzten sich die Südstädter mit 3:1 gegen die Vorarlberger durch, die nun am letzten Tabellenplatz rangieren. Zwischenbrugger sah bei den Gästen in der 81. Minute die rote Karte und wird morgen das Spiel gegen den SK Rapid nur von der Tribüne aus verfolgen können. Die Altacher waren insbesondere in der Defensive fehleranfällig und gingen verdient als Verlierer vom Platz, wie man auch an den xG-Werten von 2.55:1.23 sehen kann.

RB Salzburg – FK Austria Wien 3:1 (xG=3.55:0.95)

Zwischen RB Salzburg und der Wiener Austria entwickelte sich eine durchaus spannende Partie, da Peter Stögers Mannschaft den Tabellenführer richtig fordern konnte. Der Ex-Salzburger Teigl erzielte in der 59. Minute sogar den Führungstreffer, doch der Serienmeister zeigte nach dem Rückstand eine starke Reaktion und gewann letztendlich klar mit 3:1. Dass der Sieg trotz einer mutigen Leistung der Wiener Austria in Ordnung geht, zeigen auch die xG-Werte von 3.55:0.95. Die Wiener Austria darf sich einmal mehr bei Patrick Pentz für seine starke Leistung bedanken, der mit tollen Paraden das Spiel lange offenhielt. Auch unsere Overlyzer-Grafik veranschaulicht die Dominanz der Salzburger sehr gut:

