Rapid-Fans: „Angekündigte Debakel finden eben selten statt“

Der SK Rapid holte gestern überraschend einen Punkt gegen RB Salzburg, obwohl der Serienmeister bereits nach wenigen Sekunden in Führung ging. Die Hütteldorfer kämpften sich zurück und übernahmen in der ersten Halbzeit das Kommando, sodass der Ausgleichstreffer hochverdient war. In den zweiten 45 Minuten spielten die Salzburger ihre Überlegenheit aus, konnten diese aber nicht in weitere Tore ummünzen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Indurus: „Chapeau, nicht stark, aber stark (zurück)gekämpft! Es muss sich natürlich trotzdem sehr, sehr vieles ändern, aber das sollte jetzt in Ruhe und mit Bedacht passieren. Das voreilige Köpferollen im No-Future.Modus nur dem Aktionismus wegen ist wie man heute gesehen hat nicht zwingend notwendig. Eins nach dem Anderen, aber passieren muss und wird etwas!“

SandkastenRambo: „Gut gekämpft. Mehr ist aktuell nicht drin. Angekündigte Debakel finden nicht statt. Nach wie vor nicht sicher ob es besser mit Feldhofer oder ohne Feldhofer wäre.“

LiamG: „Erster Punkt in Salzburg seit über fünf Jahren. Bei aller Kritik in den letzten Wochen, das war speziell in der ersten Hälfte stark von uns. So würde Rapid Spaß machen. Bin gespannt was jetzt in der Länderspielpause passiert.“

Stanley-Stiff: „Richtig ordentlicher Auftritt heute. Wenn Pejic und Koscelnik ähnliche Leistungen regelmäßig abrufen können, revidiere ich mein letztwöchiges Urteil von wegen eventuell zu wenig vorhandener Legionärsqualität sehr gerne. Angenehm zu sehen, dass zwei der Schwächsten von letzter Woche, heute mit zu den Besten gehört haben. Fraglich wird natürlich sein, ob man jetzt auch gegen weniger spielstarke Mannschaften anfängt, spielerische Lösungen – wie heute in Halbzeit 1 – zu finden. Ferdl hat seinen Stuhl jetzt sicherlich einmal bis zum Cup-Match gefestigt und gesichert.“

LaDainian: „So sehr ich mich über sein patschertes Attackieren vor dem 1:0 geärgert habe, Pejic danach mit einer starken Partie – so ehrlich muss man sein.“

Silva: „Sehr glücklicher Punkt. In der zweiten Hälfte war das bis auf eine kämpferische Leistung in der Defensive gar nichts. Aber die Salzburger haben das unter der Woche ja umgekehrt (mit etwas weniger klaren Chancen für den Gegner) ebenso geschafft. Peinlich aber, wie die Salzburger am Ende versucht haben einen Strafstoß zu schinden. Einfach mal in den Gegner laufen und laut schreien. Zum Glück ist Harkam nicht darauf reingefallen und auch der VAR hat nicht Lack gesoffen.“

Fox Mulder: „Erste Halbzeit war durchaus ok und das Beste seit langem. Zweite Halbzeit zumindest alles gegeben. Mehr kann man im Moment nicht verlangen.“

Zuckerhut: „Den Einsatz, auch wenn es mal spielerisch nicht so läuft, will ich auch in normalen Bundesliga-Spielen sehen und nicht nur mit Rücken zur Wand Highlight Spiel gegen Salzburg.“

Adversus: „Zumindest einen Bonuspunkt haben wir gegen Salzburg holen können, immerhin ein Anfang.“

Gascoigne: „Surprise and Man of the Match auf unserer Seite: Aleksa Pejic. Sehr starkes Spiel heute von ihm, nicht nur physisch, sondern auch im Spielaufbau.“

VALON14: „Angekündigte Debakel finden selten bis nie statt. Rapid hat brav gekämpft. Bei Salzburg waren einige einfach zu schwach.

Sektion LE: „Nach acht Spielen und möglichen 24 Punkten bleiben 11 Punkte, ein blamables Ausscheiden gegen Vaduz und in der Tabelle Platz 8. Dieser Punkt ist mehr als erwartet kann mich aber bezüglich der Gesamtsituation rund um FF nicht umstimmen.“

