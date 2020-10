Rapid-Fans: „Besser als jeder Hollywood-Thriller“

Der SK Rapid gewann das turbulente und abwechslungsreiche Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC mit 4:3, wobei es der Spielverlauf in sich hatte. Die Hütteldorfer...

Der SK Rapid gewann das turbulente und abwechslungsreiche Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC mit 4:3, wobei es der Spielverlauf in sich hatte. Die Hütteldorfer führten nach einer souveränen ersten Halbzeit mit 2:0, lagen später mit 2:3 zurück, ehe Kara per Kopf und Foulelfmeter doch noch den Auswärtssieg fixierte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser Partie sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lichtgestalt: „Verdienter Sieg, der mich einige Lebensjahre gekostet hat. Eine Halbzeit unglaublich stark und auch nach dem 2:2 und dem 2:3 nie aufgesteckt. Das war beileibe nicht immer so und der Mannschaft auf das Höchste anzurechnen.“

Ernesto: „Ein unglaubliches spiel, ich bin absolut gezeichnet. Aber unsere Mannschaft hat Moral beweisen, das Spiel war extrem schwierig. Liendl hat mit seinen zwei Standards das Spiel fast gedreht. Wenn man dann aber so ein Spiel gewinnt, gibt das unglaublich viel Kraft. Danke Jungs für diese 90 Minuten. Besser als jeder Hollywood-Thriller.“

Oldergod: „Super spiel und richtig geiles Ergebnis. Wie angefressen war ich nach dem Doppelpack zum 2:2, aber der Elfer am Ende hat so viel der letzten Jahre mit dem Frust auf diesem Platz gut gemacht.“

derfalke35: „Herrlicher Sieg, ganz wichtig, Top-Einstellung und das nach dem EC-Spiel gegen Arsenal, alles bestens.“

Zidane85: „Didi ist es hoch anzurechnen, dass er selbst aus angeblich mental schwachen Spielern, Kämpfer die niemals aufgeben gemacht hat. Alar ist so auch eine echte Alternative!“

#17: „Der Frust der Wolfsberger ist verständlich. Erste Halbzeit verkackt, dann in letzter Minute verloren, im Glauben dass man selber einen Elfer bekommen hätte müssen. Drei Punkte aus fünf Spielen. Das ist ein klarer Fehlstart.“

Ipoua #24: „Ich hatte schon Angst, dass die starke Leistung von Koya heute komplett untergeht – dieser Krimi hätte nicht sein müssen aber irgendwie war es am Ende dann doch noch geil so dramatisch den Sieg zu holen. Den Frust vom WAC kann ich verstehen, aber sie mussten froh sein, dass wir ihnen heute mindestens zwei Tore geschenkt haben und sie so die Partie vorübergehend an sich reißen konnten. Ich gebe zu, zu dem Zeitpunkt hätte man sich nicht wundern dürfen, wenn sie auch noch ein viertes Tor machen, dann wäre die Geschichte für uns erledigt gewesen.“

flonaldinho10: „Unsere defensive Standardschwäche ist aber eine Seuche, die uns inzwischen über ein Jahr verfolgt. Ohne nachzuschauen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir seit geraumer Zeit mehr als 50% der Gegentore aus Standards kassieren.“

gw1100: „Man darf Alar ruhig weitere Chancen geben, zwar nicht besondere dabei, aber er rackert und will´s unbedingt nochmal beweisen habe ich das Gefühl.“

TomTom90: „Bin gespannt wie lange Kara noch in Hütteldorf kicken wird. 18 Spiele für Rapid, 8 Tore und 6 Assists. Um € 200.000 aus der 2. Liga. Da kann man Zoki und Didi nur ein Kompliment machen. Auch Koya mit Tor und Assist, freut mich unheimlich, genauso wie für Schick. Ein Last Minute-Sieg der unglaublich gut tut, nach 5 Jahren endlich wieder ein Liga-Sieg in Wolfsberg.“

b3n0$: „Zum Glück ist das heute nochmal gut ausgegangen, Danke Ercan! Nach dem 3:2 bin ich zwar nicht von einer fixen Niederlage ausgegangen, hätte einen Sieg aber nicht mehr für möglich gehalten. Man wird manchmal doch noch eines Besseren belehrt.“

derfalke35: „Also das war echt ein Hammer, dass wir da nochmals zurückgekommen sind, perfekt, das gibt uns einen richtigen Schub, das ist die Rapid die wir sehen wollen, man gibt niemals auf.“

roli_7: „Top zurückgekämpft, bin stolz auf unsere Mannschaft. Ein bisschen Bauchweh habe ich dennoch, wie leicht und schnell wir die Partie (wie auch gegen Arsenal) aus der Hand gegeben haben und aus dem nichts auf einmal 3:2 hinten waren. Insbesondere Strebinger macht mir große Sorgen. Jeder hohe Ball ist wegen ihm brandgefährlich, da er immer die falschen Entscheidungen trifft.“

beatboy: „ich habe viel gezweifelt an Didi Kühbauer, er war mein Lieblingsspieler bei Rapid vor langer Zeit, ich war nicht sicher, ob er der richtige Trainer ist für uns! Heute lobe ich ihn erstmals! Er hat dieser Mannschaft, gemeinsam mit Zoki wieder Rapid-Gene eingeimpft! Danke dass Schwab und Murg gehen durften. Beide fehlen nicht, im Gegenteil: seither ist Rapid noch stärker, zielgerichteter.“

