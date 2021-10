Rapid-Fans: „Der Knoten muss jetzt platzen“

Der SK Rapid trifft in der Tabelle auf die WSG Tirol und sollte dieses Spiel verloren gehen, fallen die Hütteldorfer auf den letzten Tabellenplatz...

Der SK Rapid trifft in der Tabelle auf die WSG Tirol und sollte dieses Spiel verloren gehen, fallen die Hütteldorfer auf den letzten Tabellenplatz zurück. Trainer Kühbauer steht unter Druck und muss voll punkten, sonst könnte es in der Länderspielpause auch für ihn eng werden. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.“

Silva: „Ein Spiel, bei dem speziell Kühbauer wenig gewinnen und fast nur verlieren kann. Denn ein Sieg mit schlechter Leistung wird nur minimal das Umfeld mehr beruhigen als eine Niederlage mit sehr guter Leistung. Es braucht wohl einen (halbwegs) klaren Sieg nach überzeugender Leistung, damit die Trainerdiskussion nicht ansatzlos weitergeführt wird. Alles andere wird sowieso nur das Thema verschärfen. Grundsätzlich bin ich weiterhin optimistisch. In den letzten zwei Spielen hat man gesehen, dass die Mannschaft komplett intakt ist und man hat auch versucht spielerisch zu agieren. Es fehlt halt vorne an der Idee oder an der Durchführung der Idee. Das sollte in den nächsten Tagen das wichtigste Thema in der Trainingsarbeit sein. Speziell in der Länderspielpause.“

Zuckerhut: „Sieg oder goodbye Didi.“

Jackson: „Wenn ich Zoki wäre würde ich beurteilen können wie es Didi im Training anlegt und ob er Konzepte für die Offensive trainieren lässt, wenn er es falsch anlegt muss er gehen, egal wie das Spiel ausgeht. Wenn er in Zokis Augen alles so gut wie möglich probiert vorzubereiten, dann ist unabhängig vom Ergebnis auch nichts zu verändern. Ein Spiel kann immer Remis enden oder verloren gehen, da spielt jetzt die Vergangenheit keine Rolle, und wenn man noch so viel verloren hat. Wenn aber überhaupt kein Konzept ersichtlich ist nach den nächsten beiden Partien, wissen wir alle, wie es läuft.“

grubi87: „Muss und wird gewonnen werden.“

mrneub: „Nur ein Sieg würde Didi wohl retten. Wenn man den Cup-Aufstieg als drei Punkte wertet, hat man in den letzten sieben Spielen vier Punkte (0,5 im Schnitt) geholt.“

b3n0$: „Neuer Monat, neue Chance auf eine Trendumkehr. Es reicht, wenn drei bis vier offensive Spielzüge gut zu Ende geführt werden und wir am Ende 2:0 gewinnen. Das Selbstvertrauen steigt in so einer Phase mit jeder gewonnen Partie zusätzlich. Im Sommer haben wir noch regelmäßig 3:0 gewonnen, das Potential ist da. Bin jedenfalls genauso gespannt, ob wir am Sonntag eine Innovation aus Didi Kühbauers Denkfabrik zu Gesicht bekommen.“

Mmoch1ui: „Bitte irgendwie gewinnen und wieder etwas Ruhe reinbringen. Ein Sieg kann mental nach so einer Durststrecke viel auslösen, vor allem da das Spiel gegen West Ham nicht so schlecht war. Wir sind an einem Punkt, wo es schnell bergauf, aber auch gefährlich werden kann.“

Burschi: „Das wird ein glasklarer Sieg, der bereits in Hälfte eins fixiert wird.“

beatboy: „Sollten es keine drei Punkte werden, muss man das Kapitel Didi Kühbauer in der Länderspielpause beenden, weil irgendwann wird der Abstand zu Platz 6 zu groß. Noch ist es eng, alles liegt eng beieinander, nur muss die Mannschaft irgendwann liefern, wenn nicht am Sonntag, dann wird es wirklich besch…“

revo: „Die letzten beiden Spiele, obwohl verloren, lassen positiv blicken, sofern der Knoten endlich einmal platzt. Mehr wird man am Sonntag sehen, bis dahin ist ohnehin schon alles 340-mal gesagt worden die letzten Wochen.“

Top_ League: „Tippe auf einen Befreiungsschlag unserer Jungs, und zwar ein 4:0. Es wird Zeit zu punkten, Ausreden und Sudern zählen nicht. Wenn nicht, dann muss Didi gehen, aber ich denke die Mannschaft wird alles geben, eine Trainerentlassung sollte einfach vermieden werden.

Vizelein: „Irgendwie glaube ich, dass uns die West-Ham-Partie einen Schub geben kann. So blöd das auch jetzt klingen mag. Wir haben keine Abfuhr bekommen. Es war auch kein schlechtes Spiel von uns. Ich bin für Sonntag positiv gestimmt und tippe auf ein 3 zu 0.“

since-1899: „Diese Partie muss gewonnen werden. Aber auch die Partien gegen Hartberg, Altach und Admira mussten eigentlich gewonnen werden und der Rest ist bekannt. Man hat die Pflichtsiege nicht eingefahren, ja sogar verloren, und konnte gegen die stärkeren Gegner die Kohlen nicht aus dem Feuer holen. Es kann nun gar keine Schonfrist und keine Ausreden mehr geben, es zählen nur mehr Siege und Punkte. Das Ultimatum an Kühbauer muss lauten in den nächsten 3 Spielen (Wattens, Klagenfurt, Hartberg) die Top 6 zu erreichen und diese anschließend nicht mehr zu verlassen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Rapid und der WSG Tirol.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!