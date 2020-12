Rapid-Fans: „Die Mannschaft ist körperlich und mental dermaßen im Eck…“

Der SK Rapid verlor das Cup-Spiel gegen RB Salzburg deutlich mit 2:6 und ist damit nach dem Ausscheiden aus der Europa League nur noch...

Der SK Rapid verlor das Cup-Spiel gegen RB Salzburg deutlich mit 2:6 und ist damit nach dem Ausscheiden aus der Europa League nur noch in der Meisterschaft vertreten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

StepDoWn: „Ziemliche Demütigung, die Mannschaft ist dermaßen im Eck – sowohl körperlich, als auch mental. Was manche Spieler teilweise für ein Teufel reitet. Jedenfalls versuche ich die positiven Dinge zu sehen: Jetzt haben wir in der Meisterschaft keine Ausreden mehr. Im Frühjahr muss geliefert werden.“

flanders: „Wir sind überrollt worden. Salzburg klar besser und wir defensiv wie gewohnt schwach. Zu einzelnen Spielern erspar ich mir weitere Worte. Da gehört weiter aussortiert.“

Le_derp: „Das ist das was uns auf Salzburg fehlt. Professionalität, Disziplin, Routine und Konsequenz. Bei uns habe ich nicht das Gefühl, dass man sich dahin bewegt bzw. überhaupt bewegen will. Zu viele Legenden und Freunderlwirtschaft. Keine Kritik an einen Einzelnen, aber ans große Ganze. Alleine diese Up- and Downs zeigen es. Kontinuität schaut anders aus.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben – Dein Vorteil bei Live-Wetten!

sulza: „Wie so oft zu viele Eigenfehler. Teilweise einfach erbärmlich, wie einfach es dem Gegner gemacht wird. Defensiv ist das momentan ungenügend. Ein 4:2 wäre vielleicht noch irgendwie akzeptabel, aber dann spielt man wieder zehn grauenhafte Minuten, weil Hofmann und Demir versuchen wollen von hinten über die Mitte aufzubauen.“

wunderkind: „Wieder einmal jegliche Euphorie innerhalb weniger Wochen totgeschlagen – danke!“

Da Oide Bimbo: „Die Probleme sind die gleichen wie vor einer Woche, die Niederlage war abzusehen, aber die Höhe schmerzt. Zoki wird wohl keine Trainerdiskussion zulassen. Aber nach so einer Negativserie wird in jedem anderen Verein etwas geändert. Bin gespannt, wie die Winteranalyse ausfällt. Beispielsweise bei Tormann oder Verteidigung wäre eine Diskussion nötig.“

Stanley-Stiff: „Ein weiteres Spiel für die Debakelliste seit des Dons Amtsantritt. Dennoch kann man ihn aktuell nicht für das Generalversagen unseres Defensivverbands verantwortlich machen. So kannst du nicht erfolgreich sein, weder gegen Wattens noch gegen das Dosenkonstrukt. Bitte irgendwie den Dreier in der Südstadt holen und dann konsolidieren. Sobald es die Vertragssituationen zulassen, würde ich mir aber eine sehr, sehr ehrliche und schonungslose Analyse unseres gesamten Defensivverbands wünschen. Sachlich, intern und mit den dann notwendig zu ziehenden Konsequenzen, sobald wir diese auch wieder bewerkstelligen können.“

Ipoua #24: „Es gibt die eine oder andere Personalie, die im Normalfall niemals zum Stamm gehören darf und einfach mittlerweile nur mehr eine Katastrophe ist – auch wenn es schwer wird, aber da sollte man sich im Sommer was überlegen. Und ich bleibe dabei: Ein Gartler hat sich hinter Strebinger einzureihen und das auch nur weil wir Knoflach ziehen lassen haben.“

Ernesto: „Salzburg war einfach zu stark, wir waren in der ersten Halbzeit zu schwach und so bist gleich mal 0:3 hinten. Danach war es solide. Das Ergebnis spiegelt in etwa den Qualitätsunterschied wider.“

schimli: „Ich bin mir nicht sicher welche Partie die schlimmere Bankrotterklärung war. Das 0:3 gegen Wattens oder das 2:6 heute. Gut auf jeden Fall, dass wir uns am Wochenende für das Spiel heute geschont haben. Diese Mannschaft ist offensichtlich seit sie öfter als einmal die Woche spielen muss konditionell komplett überfordert. Von den spielerischen und taktischen Defiziten rede ich da noch gar nicht.“

mrneub: „Peinlich. Leider kaum Entwicklung zu sehen. Das Experiment Gartler sowas von gescheitert.“

Fox Mulder: „Erste Halbzeit war inferior. Zweite Halbzeit hat man zumindest etwas probiert und gekämpft. Trotzdem waren das viel zu viele leichte Fehler gegen eine in allen Belangen bessere Mannschaft.“

Westwien1899: „Ich habe mir absolut nichts von uns in dieser Partie erwartet und genau das haben sie mir geliefert… bin also ziemlich emotionslos über dieses Spiel.“

buffalo66: „Was erlauben Gartler, Ritzmaier, Grahovac? Wir haben kein zentrales Mittelfeld und keinen Tormann. Einzig Greiml, Fountas und Ullmann heute rapidwürdig. Es gibt wohl keinen Trainer bei Rapid unter dem es so viele hohe Debakel gab.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:6-Debakel des SK Rapid gegen RB Salzburg.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!