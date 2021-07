Rapid-Fans: „Ein guter Ligastart wäre viel wert“

Der SK Rapid trifft nach dem 2:1-Sieg in der Champions-League-Qualifikation gegen Sparta Prag in der ersten Runde der österreichischen Bundesliga auf den TSV Hartberg....

Der SK Rapid trifft nach dem 2:1-Sieg in der Champions-League-Qualifikation gegen Sparta Prag in der ersten Runde der österreichischen Bundesliga auf den TSV Hartberg. Es kommt dabei unter anderem zu einem Wiedersehen mit dem ehemaligen Rapid-Innenverteidiger Mario Sonnleitner, der wohl von allen Seiten der Tribüne gefeiert werden wird. Wir wollen uns ansehen was sich die Rapid-Fans vom Bundesliga-Auftakt erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

fabi_urbw: „Was für eine geile Rückkehr gegen Sparta Prag. Ich bin nach dem Dienstag schon so spitz auf Samstag. Fakt ist, dass wir alles reinhauen müssen gegen Hartberg. Bin aber sehr zuversichtlich, dass wir das packen. Am meisten freut sich aber wahrscheinlich sowieso jeder über die Rückkehr von Sonni.“

Fox Mulder: „Mir wäre lieber die Mannschaft könnte sich jetzt schon voll auf das Rückspiel in Prag konzentrieren. Dieses Spiel ist für uns eine Woche zu früh. Ich würde so gut es geht rotieren, aber Hartberg darf man natürlich nicht unterschätzen.“

Hütteldorfer94: „Natürlich steht viel auf dem Spiel. Trotzdem würde ich dem Rückspiel in Prag nicht alles unterordnen, das heißt mit einer absoluten B-Elf oder angezogener Handbremse gegen Hartberg spielen. Ein guter Ligastart ist auch viel wert. Am besten, wir bestreiten beide Spiele erfolgreich.“

Lucifer: „Das erste Heimspiel in der Liga muss gewonnen werden, schon alleine des Flows wegen. Konkurrenzkampf schüren und anderen die Chance geben zu zeigen warum sie bei Rapid spielen.“

Silva: „Einerseits ist der BL-Auftakt natürlich extrem wichtig und man weiß, dass schon kleinere schlechte Ergebnisse vieles zerstören können. Deswegen wäre natürlich ein Sieg wichtig, damit man von Anfang an zeigt, dass man keine Punkte liegen lässt. Andererseits ist es nur 1 von 22 Spielen um das obere Playoff zu erreichen und in der Endabrechnung sind es nur 1,5 Punkte, während das Rückspiel gegen Sparta den Verein finanziell und auch sportlich entlasten würde. Ich will nicht Trainer sein, der hier die richtige Balance zwischen beste Mannschaft und zusätzliche Ruhe für wichtige Spieler finden muss.“

Ernesto: „Es wird wohl möglich sein trotz Rochade am Samstag eine Mannschaft aufs Feld zu bringen, die einen Sieg einfahren kann. Ich mache mir da keine Sorgen. Einziges Problem ist, dass eventuell die Spieler schon im Kopf in Prag sein könnten.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Ja, Prag ist extrem wichtig und etwas im Hinterkopf sollten wir die Partie schon haben. Dennoch in der Liga gehts danach auswärts zu ausgeruhten Linzern – mit fixen drei Punkten kann man dort auch nicht planen.“

bruno_conte: „Spiel am Dienst, dann Spiel am Samstag und dann Spiel am Mittwoch. Für einen Profi ist es ein perfekter Rhythmus, man spart sich die eine oder andere Trainingseinheit und kommt trotzdem in die Gänge. Ich würde die stärkste Mannschaft auch gegen Hartberg aufstellen.“

Schwemmlandla3: „Etwas Rotation wird nicht schaden. Am Mittwoch ist das wichtigste Spiel der gesamten Saison, dem muss alles untergeordnet werden.“

Glaukom2: „Ich denke bei diesem Spiel wird in etwa die gleiche Mannschaft wie gegen Sparta Prag auflaufen. Wer statt Bobby spielt ist Geschmackssache. Eine Rotation ist aus meiner Sicht unnötig, da wir zu Beginn der Saison stehen. Ich würde es eher so sehen, dass bei einem (vielleicht hohen) Sieg gegen Hartberg, der Meisterschaftsauftakt gelungen wäre und das Brüstl noch größer würde. Das braucht die Mannschaft schließlich für die Partie gegen Sparta Prag nächsten Mittwoch. Bei der derzeitigen Euphorie im Stadion denke ich will jeder spielen im geilsten Stadion mit den geilsten Fans der Welt.“

