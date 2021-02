Rapid-Fans: „Gegen Ried darf nichts anbrennen“

Der SK Rapid trifft nach der ersten Saisonniederlage im neuen Kalenderjahr auf den SV Ried und will im Heimspiel gegen die Oberösterreicher drei Punkte...

Der SK Rapid trifft nach der ersten Saisonniederlage im neuen Kalenderjahr auf den SV Ried und will im Heimspiel gegen die Oberösterreicher drei Punkte einfahren. Wir haben uns im Austrian Soccer Board umgehört was sich die Fans vor dem Spiel gegen den Aufsteiger erwarten.

b3n0$: „Leistungstechnisch sollte es je nachdem, wann das erste Tor fällt, eine umso klarere Angelegenheit für uns werden, die am Ende auch zu drei Punkten reicht. Einen Auswärtssieg schließe ich selbst im Fall, dass es eine ähnlich zähe Angelegenheit wie Altach wird, nahezu aus.“

Zuckerhut: „Denke mal nicht, dass Kühbauer viel ändern wird und tippe auf einen 3:1 Arbeitssieg.“

Boidi: „Nach den letzten zwei Spielen muss mal wieder ein Sieg her um nicht in einen Negativ-Strudel zu kommen. In Hütteldorf gegen Ried – es gibt kaum bessere Voraussetzungen dafür.“

LaDainian: „Da darf es keine Diskussionen geben wer da als Sieger vom Platz geht.“

Hütteldorfer94: „Gegen Ried wird man beweisen müssen, dass es am Sonntag wirklich an der Qualität von Salzburg lag und dass das 0:0 gegen Altach wirklich ein Ausrutscher war.“

schleicha: „Die Ried-Partie wird ein weit wichtigerer Wegweiser dafür wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht mit Rapid. Meine Erwartung ist ein Heimsieg mit einer entsprechenden Leistung. Das heißt nicht, dass es ein 5:0 werden muss, aber eben eine Leistung wo die Grundwerte voll auf den Rasen gebracht werden. Nachdem aber auch andere Faktoren – wie z.B. unsere Schiedsrichter – gerne gröbere Einfluss nehmen, wird man sehen was am Ende dabei rauskommt. Im Normalfall holen wir einen Sieg, wenn wir zu 100% da sind.“

Rapidler_1899: „Wäre auch mit einem 1:0 zufrieden. Hauptsache ein Sieg. Demütig bleiben und sich auf die eigenen Tugenden fokussieren, dann klappt das schon.“

Da Oide Bimbo: „Ich gehe davon aus, dass die Jungs derart heiß sind, dass sie endlich wieder einen Gegner dezent niederbügeln. Das erwarte ich mir gegen Ried und erst recht gegen die Lilanen. Und dabei muss egal sein, wer spielt, es müssen sich alle zurückkämpfen. Scheiß auf ein schönes Spiel. Rapid-Tugenden jetzt!“

ofla4rocki: „Ein Sieg muss her – ohne Wenn und Aber. LASK hat 4 der letzten 5 Spiele gewonnen und gegen Hartberg werden sie ziemlich sicher nichts liegen lassen. Da müssen wir dagegenhalten!“

derfalke35: „Sieg gegen Ried muss wirklich her, sorry da darf nix anbrennen, wir wollen ja Vizemeister werden, gerne auch mehr aber mehr ist eben sehr unwahrscheinlich. Vizemeister bedeutet CL Q2 – EL Q3 – ECL PO, also drei Versuche in eine Gruppenphase zu kommen.“

Glaukom2: „Zu Hause ist ein Sieg gegen Ried ein Muss. Statistik: In 40 Heimspielen gegen Ried 32 Siege 8 Remis 0 Niederlagen Torverhältnis: 99:25.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen Ried und dem SK Rapid.

