Rapid-Fans: „Schönster Sieg der Saison“

Der SK Rapid gewann durch ein spätes Tor des Edeljokers Taxiarchis Fountas das Auswärtsspiel gegen den LASK mit 1:0 und holte drei ganz wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zu diesem Spiel sagen und haben uns für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballdiskussionsforum umgehört.

Rapidler_1899: „Spiel lief in etwa so wie ich es mir vorgestellt hab. Den Fehler vom Wiesinger der zum 1:0 für uns geführt hat, schieb ich mal auf die nachlassende Konzentration, sowie die Müdigkeit. Deswegen sag ich, dass der Matchplan zu 100 Prozent aufgegangen ist. Den LASK aus einer massierten Defensive totlaufen lassen und dann auf Konzentrations bzw. Müdigkeitsfehler in der Schlussphase hoffen und so ist es dann letztendlich passiert. Da kann ich nur sagen: Don Didi und das Trainerteam haben alles richtig gemacht!“

Ipoua #24: „Kampfbetontes Spiel wobei der LASK eigentlich näher an einem Tor dran war – aber so ist das Glück auf unserer Seite und man nützt einen Fehler eiskalt aus – bravo!“

Varimax: „Übrigens hat man den LASK heute maßlos überschätzt. Die waren am Anfang komplett von der Rolle, sind erst mit der Zeit ins Spiel gekommen, weil unser Betonmittelfeld null Druck aufgebaut hat. Dazu noch Kara, der völlig sinnlos war bei diesem Spiel. Einfach Kitagawa statt ihm und es hätte schon interessanter sein können.“

Icerain: „Wenn man mit dieser Taktik Europameister werden kann und die Champions League gewinnen kann, ist das ein easy win gegen LASK.“

Gunner: „Natürlich unfassbar unverdient und nicht zum Anschauen der Kick (großteils von beiden Seiten übrigens). Aber mein Gott, wie oft bin ich schon aus Hütteldorf heimgefahren und konnte mir nicht erklären, wie wir die Partie verlieren konnten, weil wir 17 Mal auf das leere Tor geschossen haben und der Gegner aus dem Nichts eines reinnudelt. Fragt auch keiner mehr danach am nächsten Tag. Heute war es einmal umgekehrt, und das genau zur richtigen Zeit gegen den richtigen Gegner.“

#17: „Schönster Sieg der Saison. LASK bald mit mehr Niederlagen als erschummelten Trainingseinheiten.“

Silva: „Bei aller Freude über den Sieg und die am Ende richtig gewählte Taktik: Ich bin weiterhin überzeugt, dass man mit so einer extrem passiven Spielweise viel häufiger nicht erfolgreich sein wird als mit einer etwas aktiveren. Zumindest muss man es schaffen, dass man deutlich häufiger die Umschaltmomente nutzen kann und kann nicht darauf hoffen, dass der Gegner in Minute 86 ein Gastgeschenk verteilt. Im Endeffekt schließt das an meine Kritik vom Sturm-Match an. Solange es gut geht, freut sich natürlich jeder, aber irgendwann wird es wahrscheinlich wieder etwas unglücklicher verlaufen und dann sehe ich halt große Probleme.“

Birdy90: „Ich weiß, viele hier haben einen enorm hohen Anspruch an rapid und irgendwie ist das eh auch gut so, aber so blöd war die Idee von Kühbauer wirklich nicht. Er hat nun wiederholt gezeigt, dass er es schon versteht, die Mannschaft auf den LASK einzustellen. Zufall ist das meiner Meinung nach wirklich keiner.“

Gunner: „Schöner hätte ich mir den Sieg vor dem Spiel gar nicht vorstellen können.“

Dynamike*: „Sehr schweres Spiel war das. Und auch nicht wirklich schön anzusehen, aber das „wie“ ist mir heute relativ egal, 3 Punkte in Pasching, das tut gut und fühlt sich in der aktuellen Situation noch geiler an als sonst! Danke, Taxi!“

jordi79: „Unglaublich, Taxi ist einfach unsere Lebensversicherung.“

ContractChiller: „Auch nach dieser fußballerischen Schmalkostvorstellung unserseits, kann man vielleicht hervorheben, dass Greiml und Ljubicic einen richtigen guten und abgebrühten Job in der Innenverteidigung machen.“

Homegrower: „Die Taktik sehr gewagt, Primärziel ein X, vor allem eben dem LASK keine drei Punkte machen lassen. Sie spielen jetzt gegen die Dosen, da war schon einiges Kalkül vom Didi dahinter, wenn es schief gegangen wäre, wäre das Geschrei wieder gewaltig gewesen.“

MiKa7*8: „Je länger das Spiel gedauert hat umso mehr habe ich mit einem Sieg spekuliert. Unsere Wechsel haben uns heute stärker gemacht. Wenn Taxi am Feld ist hat man immer das Gefühl, dass etwas passieren kann. Einen Spieler bei dem das so ist, hatten wir schon länger nicht mehr. Leider muss ich aber auch sagen, dass ich bei unseren Torhütern dasselbe Gefühl habe. Auch, wenn beide teilweise tolle Leistungen bringen.“

Chaostheorie: „Die dreckigen Siege sind die schönsten – viel dreckiger geht eigentlich kaum und ist aufgrund der Brisanz des Spiels besonders schön. Balsam auf die grün-weiße Fan-Seele. Defensiv heute eine Top Leistung mit einem big save von Knoflach. Offensiv hat sich der Verzicht auf Taxi bemerkbar gemacht – in diesem Sinne hat Kühbauer damit sogar alles richtig gemacht, hatte schon Bedenken mit dieser Aufstellung. Glück gehört dazu, den Lattenschuss hätte es mit der überzogenen Nachspielzeit nicht mehr geben dürfen. Sonst war der LASK nicht sonderlich oft gefährlich, hatten gegen Hartberg und Wolfsberg deutlich mehr Chancen, als gegen unsere gute Defensive.“

