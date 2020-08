Rapid-Fans: „Souveräner Sieg ohne gröbere Schnitzer“

Der SK Rapid bestritt auch das zweite Pflichtspiel der neuen Saison erfolgreich und kam in der 1. Cup-Runde zu einem ungefährdeten 5:0-Sieg gegen den...

Der SK Rapid bestritt auch das zweite Pflichtspiel der neuen Saison erfolgreich und kam in der 1. Cup-Runde zu einem ungefährdeten 5:0-Sieg gegen den TSV St. Johann. Wir wollen uns ansehen was die Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, zu dieser Partie sagen.

Woid4tla: „Souverän ohne gröbere Schnitzer heimgespielt, besonders erfreulich natürlich die Tore von Kara und Demir. Bin zufrieden!“

TomTom90: „War ein super Tag heute und ich habe jede Sekunde genossen. Zum Spiel braucht man nicht viel sagen, 5:0 schönes Ergebnis, eine Runde weiter, das hat gepasst. Trotzdem beeindruckend einen Regionalligisten über 90 Minuten so an die Wand zu spielen. Trotz allem war es heute unglaublich ungewohnt im Stadion. Das Schachbrettmuster, die Ordner in voller Montur beim Einlass, es war schon ein seltsames Gefühl, welches mich heute beim Einlass begleitet hat. Trotz allem hat es mich sehr gefreut, wieder viele bekannte Gesichter zu sehen und mit einigen wieder zu plaudern. Ob das heuer nochmal der Fall sein wird, wird man sehen. Und als dann diverse Chants angestimmt wurden, zog es wohl sowieso jedem die Ganslhaut auf. Bin gespannt, wie das dann bei 10.000 Zuschauern wird. Einzig das Einklatschen der Rapid-Viertelstunde klappte ohne Block West und Trommeln nicht so ganz. Und als dann noch die Chants für Sonni kamen, war es sowieso vorbei. Ein großartiger Spieler und Mensch, der unglaublich viel für Rapid geleistet hat und für den ich mich wahnsinnig freue, wenn die Rapid-Fans das so honorieren.“

Zuckerhut: „Ergebnis und Leistung grundsätzlich in Ordnung. Zwischendurch wäre mehr Torgeilheit und Zug zum Tor wünschenswert gewesen.“

Silva: „Souveräne Leistung, Pflicht erfüllt. Rückschlüsse kann man natürlich kaum ziehen.“

Zidane85: „Hatte gehofft, dass Kitagawa in Fountas Fußstapfen treten könnte, wenn er geht. Leider fehlt ihm jegliches Selbstvertrauen und er wirkt nach wie vor wie ein Fremdkörper, obwohl er fußballerisch sicher einiges drauf hätte. Man kann nur hoffen, dass er sich fängt. Ansonsten ein souveräner Sieg, wo am wichtigsten war, dass sich niemand weh tut.“

rabbitmountain: „Bin happy und freue mich, dass Yusuf das Tor gelungen ist. Kitagawa wirkt hingegen leider noch immer sehr unsicher und trifft oftmals die falschen Entscheidungen. Hoffe, der Junge kommt im Herbst auf Touren.“

schleicha: „Souverän ja. Aber mir hat da heute schon einiges gefehlt an Bewegung und die Pässe vertikal waren zu wenig und zu ungenau. Mit Schwab gewinnen wir da heute zweistellig. Dessen Fehlen war meiner Meinung nach offensichtlich.“

hariano: „Guter Auftritt von uns, obwohl einige schwache Phasen dabei waren. Schick war heute der einzige dessen Flanken auch angekommen sind, hoffentlich hat er sich nicht verletzt. Seit Kühbauer da ist, habe ich deutlich weniger Angst, dass wir uns gegen einen kleineren Gegner anschütten.“

El_aurare: „Schwacher Auftritt von uns und ich glaube ohne Taxi wird es wohl eine lange Saison werden – aber ja, souveräner Sieg und zum Glück haben wir es schon in die EL-Gruppe geschafft!“

chris843: „Kara eine Macht. Unglaublich wie der so lange unterklassig spielen konnte. Behauptet sich gut, lässt sehr gut abtropfen und das eine oder andere Gustostückerl ist auch dabei.“

Flo14: „Ergebnis ist natürlich zufriedenstellend. Fürchte aber, dass uns der fehlender Taktgeber im zentralen Mittelfeld doch einige Punkte kosten könnte. Hoffe, wir erreichen das Champions-League-Playoff und können auf dieser Position nachrüsten.“

valderama: „Es war einfach nur schön im Estadio West. Und dann noch das erste Goal vom Demir gesehen.“

tomstig: „Alle reden über einen möglichen Abgang von Taxi, aber wenn Kara so weitermacht, brauchen wir uns an den Anblick dieses Hünen im Rapid-Dress nicht mehr lang gewöhnen. Zuckerpasserl zum 1:0 und beim 2:0 dort gestanden, wo seit Beric schon lang keiner mehr gestanden ist.“

