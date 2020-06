Salzburg-Fans: „Intensität wie in der Champions-League-Gruppenphase“

RB Salzburg deklassierte gestern im Auswärtsspiel den SK Rapid mit 7:2 und machte damit einen ganz großen Schritt Richtung Meistertitel. Wir wollen uns ansehen...

RB Salzburg deklassierte gestern im Auswärtsspiel den SK Rapid mit 7:2 und machte damit einen ganz großen Schritt Richtung Meistertitel. Wir wollen uns ansehen was die Salzburg-Anhänger zu dem Kantersieg sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier geht es zu den Kommentaren der Rapid-Fans.

TheSoccerExpert: „Beste Saisonleistung. Die Tore fielen zwar aus Standards, aber diese Standards muss man auch rausspielen. Der Grund warum man so deutlich gewann war, dass man eben nicht Marsch spielte, sondern endlich wieder mal über die volle Spielzeit Kombinationsfussball zeigte. Und das kann diese Mannschaft absolut. Heute hat man es gesehen, auch wenn der Gegner es uns einfacher machte und zumindest einige Schiedsrichterentscheidung fragwürdig waren. Das war heute wieder mal schön anzusehen und nicht ständig die Kugel vordreschen! Vielleicht hat der Ulmer es dem Marsch beigebracht.“

deathwing: „Was für ein geiler, wunderschöner Fußballabend gestern. Bin selten nach einem Spiel so gut gelaunt schlafen gegangen. Beginn ausgeglichen mit Vorteilen für Rapid. So ehrlich muss man sein, die haben das am Anfang richtig gut gemacht. Das Gegentor hätte nicht sein müssen natürlich, war ein Fehler vom Mwepu, kann passieren. Die Reaktion nach dem Gegentor: FETTEN RESPEKT!!! Die Jungs kamen danach mit einer Vehemenz ins Spiel die ich in der Intensität nur von der CL-Gruppenphase kenne. In der Liga kann ich mich tatsächlich an so was nicht erinnern. Die Tore daher eigentlich nur logisch. Und ja das 1:1 war ohne Wenn und Aber ein Abseits – aber Hand aufs Herz die Tore wären gefallen so oder so. Ob es sieben Stück gewesen wären lasse ich offen, aber ich würde Haus und Hof verwetten das wir das gewonnen hätten.“

chrischinger86: „Junuzovic war bei uns heute statisch gesehen überragend. Super Zweikampf-Quote, tolle Passsicherheit, meiste Pässe, meiste Ballaktionen, am öftesten von allen Salzburgern gefoult worden, selbst kein einziges Mal gefoult – und dann noch sein geniales Tor.“

Verteidiger: „Bereinigt vier Punkte Vorsprung auf den LASK. Gegen Sturm und Hartberg gewinnen dann sind wir Meister. Dann können wir die letzte Runde in Pasching und das neutrale Schiedsgericht erste Reihe fußfrei genießen.“

nuss47: „Ich danke den Jungs, dass sie die Schmach aus dem Jahre 2008 (0:7) gestern eindrucksvoll getilgt haben! Zwar ist kein Spieler noch in unserem Kader, jedoch als Verein wurde es revanchiert! Es ist zwar anzumerken, dass ein so hoher Sieg gegen ein komplettes Rapid so nicht zustande gekommen wäre, es fehlten doch Sonnleitner, Dibon, Barac,Schobersberger und Co., doch nur auf diese Verletzten ausreden, wäre zu schön. Es wird auch auf Seiten Rapids auf das Abseitstor zum 1:1 hingewiesen, jedoch war die gesamte Leistung des SK Rapid unterirdisch.“

GIZM0: „Die ersten Minuten haben eigentlich super angefangen und mit etwas mehr Durchschlagskraft hätte man schnell in Führung gehen können. Dann war Rapid ein paar Mal gefährlich. In der Phase inklusive Führung für Rapid ist mir Mwepu z.B. schon ungut aufgefallen, weil einiges unglücklich ausgesehen hat. Marsch bestätigte auch im Interview danach, dass man umstellen musste – hat man getan, leider zu spät um ein Gegentor zu verhindern, aber passiert. Direkt nach dem Gegentreffer waren wir aber sofort drauf und dran den Ausgleich zu machen. Auch vor dem Abseits-Tor gab es schon eine tolle Möglichkeit für Okafor. Wir waren also schon sehr am Drücker und ich bin überzeugt, dass auch ohne das Abseits-Tor der Ausgleich nur eine Frage von Minuten gewesen wäre, aber das ist hätti wari. Schön war danach zu sehen, dass wir immer mehr wollten. Szobo möchte ich wieder einmal hervorheben – drei Assists und ein super Tor. Aber nicht nur wegen seiner Tore und Torbeteiligungen, sondern vor allem, weil seine Körpersprache im Gegensatz zum Herbst ein ganz andere ist. Er macht auch am Ende des Spiels noch Meter, und das mit einer tollen Intensität. Vermutlich werden wir ihn nicht mehr lange hier sehen. Tja und was soll ich sagen, es hat noch keine Mannschaft in der Geschichte der Bundesliga geschafft Rapid sieben Tore zu schießen. Und ob die jetzt Verletzte hatten oder nicht ist da nicht mal so wichtig. Wie oft waren die in den letzten Jahren schon am Boden und haben dann genau gegen uns wieder ein Superspiel rausgehauen und es war „nur“ ein knapper Sieg.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 7:2-Auswärtssieg der Salzburger gegen den SK Rapid.

