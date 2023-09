Spektakuläre Show: Ultras Rapid feierten 35-jähriges Bestehen

Beim gestrigen 1:1 des SK Rapid gegen Sturm Graz feierten die Ultras Rapid mit einem wahren Choreografie-Feuerwerk ihren 35. Geburtstag. Den Fans im Stadion wurde nicht nur auf dem grünen Rasen ein echtes Spektakel geboten!

Gegen einen der größten „Fanrivalen“ Sturm Graz, mit denen es allerdings ein beidseitig gutes Einvernehmen und immer wieder abgestimmte, gemeinsame Spruchbänder gibt, wollte die aktive Fanszene Rapids ganz besonders performen. Bereits zu Beginn gab es spektakuläre Transparente über den gesamten Block – und als diese zu Spielbeginn heruntergelassen wurden, erschien der gesamte Block West in Überziehleibchen, die eine blau-rote „35“ – für 35 Jahre Ultras Rapid – auf grünem „Untergrund“ zeigten.

🟢⚪️ To mark the 35th anniversary of Ultras Rapid, Rapid Vienna fans in Block West organised a series of choreographies at their home match against Sturm Graz today.

It was one of the biggest & brightest displays of choreos we have seen in our 5 years covering Austrian football. pic.twitter.com/Yrhq4RU5E1

— The Other Bundesliga (@OtherBundesliga) September 24, 2023