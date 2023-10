Sturm-Fans: „Das nächste Feuerwerk kostet nur noch die Hälfte?“

Gestern gab die Bundesliga die Pyrotechnik-Urteile für den SK Rapid und den SK Sturm Graz bekannt. Während der SK Rapid 50.000 Euro Strafe zahlen...

Gestern gab die Bundesliga die Pyrotechnik-Urteile für den SK Rapid und den SK Sturm Graz bekannt. Während der SK Rapid 50.000 Euro Strafe zahlen muss und einen bedingten Abzug von drei Punkten auf 24 Monate bekam, müssen die Grazer für den „ersten schwerwiegenden Vorfall“ gleich 100.000€ berappen. Die Hütteldorfer kündigten bereits einen Einspruch gegen das Urteil an und auch der SK Sturm will gegen die Höhe des Urteils berufen. Wir fassten bereits die Kommentare der Rapid-Fans für euch zusammen. Nun wollen wir sehen was die Fans des SK Sturm zu dem Urteil sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GrazTiefschwarz: „Wenn man die beiden Pyrotechnik-Aktionen miteinander vergleicht, hätten natürlich beide 100.000 oder beide 50.000 aufgebrummt bekommen müssen, so ist es natürlich mega lächerlich. Aber ich hoffe, dass die verantwortlichen Vögel bei uns auch daraus gelernt haben, so einen vereinsschädigenden Blödsinn möcht ich nie mehr sehen.“

Schönaugürtel Mario: „Mir fehlt da schon die Verhältnismäßigkeit. Das waren ja keine Ausschreitungen, sondern nur ein Feuerwerk, das der Mehrheit der Zuseher gut gefallen hat.“

steinzeit: „Ist das ernst oder Herbstkabarett? Das heißt also das nächste Feuerwerk kostet nur noch die Hälfte? Rapid bekommt drei Punkte Abzug beim nächsten Feuerwerk in der Saison 23/24 (!), wenn’s die nächsten 24 (!) Monate raucht? D.h. man zieht Rapid, sollte es im Mai 25 brennen, 3 Punkte von der Saison davor ab? Ja, ja … wo Profis werken!“

Vöslauer: „Also die Verhältnismäßigkeit mit der Strafe für Rapid ist überhaupt nicht gegeben. Bei denen dauerten die Unterbrechung(en) meines Erachtens sogar noch länger. € 100.000 ist sehr saftig und die (finanzielle) Höchststrafe. Des tut weh.“

GORILLA: „Nachdem ich bei beiden Pyro-Shows im Stadion war, würde ich jetzt gerne mal eine Erklärung bekommen, warum Rapid 50% weniger zahlen muss?“

graz_fan: „Rapid wurde auch noch mit Punktabzug bei nochmaligem Verstoß bestraft, das ist sicherlich mehr als 50 Tsd. wert. Plus ich glaub die haben schon mal Strafe gezahlt. Bei der Dimension des Feuerwerks war zu erwarten, dass es kaum unter maximal gehen wird. Was muss denn noch passieren, dass die maximale gerechtfertigt ist? Muss jemand verletzt werden oder ein Schaden am Stadion entstehen? Ich bin ja froh, dass alles gut ausgegangen ist, aber dass sich jetzt Leute darüber aufregen, dass die Strafe zu hoch ist, dafür habe ich kein Verständnis. Im Gegenteil – alle die an der Aktion beteiligt waren, sollten eigentlich auch haftbar sein oder Verantwortung zeigen und sich in einer Form an der Strafe beteiligen. Das wäre mal echte Verbundenheit zum Verein.“

killver: „Rapid hat die Raketen soweit ich das gesehen habe außerhalb des Stadions geschossen, wir innerhalb. Das wird den Unterschied machen. Und Bengalos sind halt nervig wegen Rauch, aber weit weniger gefährlich für den Rest der Besucher. Grundsätzlich finde ich hier drakonische Strafen in Ordnung. Es sollte jedem endlich klar werden, dass Raketen und Böller im Stadion nix verloren haben. Die 100k tun halt schon sehr weh. Hoffentlich kann man das noch senken. Ich denke man kann hier gut argumentieren, dass man gut mit dem Fanlager zusammenarbeitet, um so etwas nicht mehr vorkommen zu lassen.“

Jaisinho: „Warum die einen 100.000€ ausfassen, und die anderen für mehr oder weniger genau dasselbe nur 50.000€ versteh mal wer will. Also entweder konsequent strafen, oder gar nicht. Wenn der Einspruch bewirkt, dass diese Dodln amal munter werden und das Hirn einschalten, ok. Dass die Strafe an sich ok ist (nicht die Höhe, sondern generell), darüber brauchen wir nicht diskutieren. Nur ich kann für das gleiche Vergehen nicht mit zweierlei Maß messen. Persönlich glaub ich ja, dass uns die Bundesliga für das Cupfinale noch einen reindrücken will. Dass bei den Grünen jedoch schon da Punktebug in Aussicht gestellt ist, mei liawa. Die Saison ist noch lang.“

Tomi Torwart: „Die einen haben halt ihre Raketen durch ein Netz durch in Richtung Spielfeld geschossen und die anderen hinterm Stadion. Ich war bei beiden Spielen und würde dann schon behaupten, dass die Gefährdung der Allgemeinheit bei unserem Spiel wesentlich höher war (auch wenn soweit ich weiß niemandem wirklich etwas passiert ist).“

