Fans zum Foda-Aus: „Die Probleme im ÖFB sitzen viel tiefer“

Franco Fodas Zeit beim ÖFB läuft mit dem heutigen Testspiel gegen Schottland ab. Wir haben die Meinungen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zum erwartbaren, aber nun endgültig fixen Foda-Aus eingeholt.

moerli: „Es gehört nicht nur Foda weg, sondern auch alle Co-Trainer und Schöttel. Dazu muss sich der ÖFB neu aufstellen und neue Richtlinien setzen, daher gehört Milletich auch weg sowie alle Landespräsidenten die Macht entzogen. Das sind lauter Amateure und haben keine Ahnung wie Profifußball funktioniert. Die können maximal einen Dorfverein führen. Mit einem Wort, der ÖFB gehört komplett modernisiert und von Leuten geführt, die wissen was sie tun, das hätte schon vor Jahren so gehört.“

loewinger: „Also ich sehe uns grundsätzlich sehr gut aufgestellt. Es fehlt lediglich ein kleines Puzzlestück, damit das Werkl ÖFB wieder rund läuft. Und das wäre ein profunder Funktionär mit Blick über den Tellerrand.“

flanders: „Wenn man sich gestern die Interviews vom Präsidenten und Sportdirektor angehört hat, ein Graus. Solche Leute führen den größten Verband an, lächerlich. Kommen wird statt Foda jetzt Stöger oder Kühbauer, für mehr reicht es nicht.“

derfalke35: „Solange die Landespräsidenten in Österreich das Sagen haben, wird es so weitergehen, es gab ein kurzes Intermezzo mit Koller/Ruttensteiner wo wir am richtigen Weg waren, man gab ihnen aber nicht die Chance es weiterzuführen und erneut was aufzubauen.“

fcw_1913: „Das ist eine Farce, Schöttel wird absolut nicht in Frage gestellt, im Gegenteil, der soll jetzt einen neuen Trainer suchen gehen.“

lonelycowboy: „Kaum ein aufstrebender, kompetenter, junger Trainer sehnt sich das danach, ein Nationalteam zu übernehmen, schon gar nicht das österreichische. Vereinstrainer sehen ihre Spieler beinahe jeden Tag, können sie individuell und als Mannschaft formen. Ein Teamchef hat seine Spieler nur wenige Tage am Stück zur Verfügung, die Spieler zu verbessern ist kaum möglich. Vereine können Spieler, die fußballerisch und menschlich in ihre Mannschaft passen, ganz einfach verpflichten. Ein Teamchef ist auf das angewiesen, was für Österreich spielberechtigt ist. Nur weil ein Trainer mit seiner Philosophie bei einem Verein Erfolgt hatte, muss das fürs Nationalteam noch lange nichts bedeuten, eben wegen der zwei zuvor erwähnten Punkte.“

Leaving Las Vegas: „Foda versuchte mit Gewalt ein europäisches Kabel in eine amerikanische Steckdose zu stecken, funktioniert nicht. Vielleicht sollte man ihm sagen dass es Adapter gibt die die zwei Systeme kompatibel machen.“

Zidane85: „Da ist ja keiner der auch nur den Hauch einer Ahnung vom Fußball geschweige denn vom Fußball nach den 90ern hat! Für die sind Foda und Schöttel junge, dynamische Typen, aber ohne Laptop und diesem komischen Internetz. Es ist eine einzige Katastrophe in welcher Steinzeit (nicht nur im Fußball) wir leben.“

issoisso: „Selbst der Mindest-Anspruch – besser als Quali-4. (in einer sehr leichten Gruppe) – wurde nicht erreicht (weil das haben Krankl und Constantini mit ihren bescheidenen BL-Kader auch geschafft). Wir haben uns seit 1998 für keine WM qualifiziert, haben aber seit 10 Jahren einen Kader auf Niveau Schweiz, Serbien, Dänemark, wer auch immer (und die waren alle mehrmals dabei). Es muss nicht jedes Großereignis sein und dort die Gruppenphase zu überstehen wird eher die Ausnahme sein. Aber abgesehen von einer tollen EM-Quali 2016 (danke Koller) sind wir doch Meilen davon entfernt irgendwo unser Potential abgerufen zu haben. Die ärgste Statistik ist ja, dass man unter Foda kein einziges mal ein stärkeres Team (Weltrangliste) geschlagen haben.“

Silva: „Im Endeffekt haben wir unter Koller auch gezeigt, dass man nicht Weltklasse sein muss, um gute Leistungen zeigen zu können. Das Problem ist, dass man in Österreich sofort geglaubt hat, dass man Weltklasse ist und hat noch vor dem ersten EM-Spiel vom Titel geträumt. Statt den Realitätscheck der bitteren EM und der gescheiterten WM-Quali anzunehmen, redet sich die Öffentlichkeit noch immer ein, dass man in Österreich irgendeinen überragenden Kader hätte, der im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern irgendwie hervorsticht. Dass sich der Verband zusätzlich sich selbst aus dem Spiel nimmt, weil man lieber Verhaberung als ultimative Entscheidungsgrundlage eingeführt hat, eine einfach zu pflegende Persönlichkeiten wie Schöttel installiert hat und einen taktisch, menschlich und öffentlichkeitswirksam nicht besonders aufregenden Trainer geholt hat, kommt da natürlich hinzu.“

wienerfußballfan: „Ehrlich gesagt ich kenne die Strukturen in anderen Ländern nicht, aber dass ein Haufen Bürgermeister, ehemalige Schiedsrichter und sonstige Provinzkaiser das Nationalteam führen, sehe ich als falsch an. Ehrlich gesagt sehe ich es wie Janko: Die Landesverbände sollen sich um den lokalen Amateursport kümmern für das Nationalteam braucht es professionelle Funktionäre mit Erfahrung im sportlichen Management.“

fußball123oö123: „Ja wir haben einen Sportdirektor, aber der sollte halt mehr Kompetenz mitbringen als es ein Peter Schöttel tut. Das was hier vor allem kritisiert wird, ist a) wie kam er zum Job? b) Wie lief das Auswahlverfahren fürn Teamchef ab? Und beide Fragen würden wahrscheinlich klar zu seinen Ungunsten beantwortet werden, wenn er sich einem anderen Gremium gegenüber verantworten müsste, als irgendwelchen Bürgermeistern und Unternehmern, deren Hobby Fußball ist (was eh legitim ist, aber sportlich schädlich).“

flanders: „Den Sportdirektor bestellen 9 Landeskaiser und deren Präsident. Sportliche Kompetenz Fehlanzeige. Den Trainer sucht der Sportdirektor aus und die 10 nicken das ab. Funktioniert wunderbar und der Verband dürfte deshalb sehr erfolgreich sein. Von mir aus sollen sie so weiterwursteln. Richtige Fachmänner, die Fehlverhalten aufzeigen und passende Lösungen anbieten möchte man einfach nicht. Sonst müsste man sich ja die eigene Unfähigkeit eingestehen.“

Christian2016: „Auch die Medien müssten natürlich Teil dieser Kultur werden und allen Mächtigen im ÖFB ordentlich im Nacken sitzen. Das geschieht ja momentan nicht einmal ansatzweise, abgesehen von ein paar versprengten Bloggern im Internet und ähnlich ohnmächtigen Nischen-Journalisten.“

Noobody: „Zurücktreten ist schon lustig.. vor allem endet sein Vertrag stand heute in 2 Tagen.“

OoK_PS: „Typischer Foda-Move. Der Typ ist durch und durch ein Narzisst.“

Christian2016: „Teamchef Franco Foda, dereinst angetreten mit dem Ziel, die Probleme unter Koller gezielt zu beheben, ohne gleich alles über den Haufen zu werfen:

Ein zweites System erlernen, um flexibler auf den Gegner reagieren zu können. Das ewige Hin und Her um die Position des Weltklassespielers Alaba im Team endlich beenden.

Herausgekommen ist:

Das Team hat das erste System verlernt und kann jetzt gar keines mehr. Der sogar noch besser gewordene Weltstar Alaba hat sich im Team endgültig als durchschnittlicher Verteidiger etabliert.“

RomanHammer: „Gott sei Dank ist er weg! Ich hab trotzdem Angst vor dem Nachfolger. Vermutlich ist es aber eh eine bequeme Lösung in Form von Gregoritsch, Stöger.“

miffy23: „Ein super Punkteschnitt gegen Heislteams, ohne dabei spielerisch zu begeistern, nichts vorzuweisen gegen besser platzierte Teams, selten gegen ebenbürtige Kader gepunktet. Enorm gestützt von einer schwachen Nations League Gruppe und dem Umstand, dass wir uns als zweiter in einer sehr machbaren EM-Quali-Gruppe qualifizieren konnten. Pflicht immer wieder mit Ach und Krach gemeistert (oder eben nicht), Kür kein einziges Mal überzeugt. Vor und nach der EM mit die schlechtesten Leistungen, die ich von dieser Spielergeneration erleben durfte. Und die Gründe waren glasklar an der Führung festzumachen.“

Strafraumkobra: „Abgesehen von einer geilen Partie gegen Italien: Danke für nix, Franco.“

