Austria-Fans: „Ein Schritt nach vorne und zwei zurück“

Die Wiener Austria wird heuer höchstwahrscheinlich keinen Titel mehr gewinnen, denn die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid schied gestern im Elfmeterschießen gegen Kapfenberg aus. Was sagen die Fans zur Leistung ihres Teams? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Südveilchen: „Das musst wirklich mal schaffen, gegen Breidablik und Kapfenberg innerhalb von wenigen Wochen auszuscheiden. Wir können anscheinend nur gegnerische Aufstellungen spiegeln.“

veilchen27: „Peinlich und unangenehm. Aber vor allem einfach auch so unnötig, weil wir nach der ersten Halbzeit mit 2:0 oder 3:0 führen müssten und selbst wenn das nicht gelingt, zumindest das 1:0 in der Verlängerung hätte man locker über die Zeit bringen können – sei es indem man Konter sauber ausspielt oder indem man sich einfach vor dem 1:1 nicht so blöd anstellt. Gegen Breidablik sind wir wenigstens noch verdient ausgeschieden. Jetzt waren wir zwar auch nicht gut, aber es ist in erster Linie einfach blöd, so ein Spiel mit solch einer Überlegenheit zu verlieren, das man fast nicht verlieren kann im Normalfall. Die üblichen Stärken und Schwächen: Spielaufbau im eigenen Drittel klappt ganz okay und Spielidee ist erkennbar. Im gegnerischen Drittel fehlen dann Kreativität, letzter Pass und Strafraumbesetzung, hinzu kommen technische Fehler und Djuricin ist außer Form. Am ehesten lässt sich da wohl noch an der Strafraumbesetzung arbeiten. Das 5-3-2 schien mir heute nicht so passend, auch wenn es gegenüber LASK und Altach adaptiert wurde. Bringen wir das 1:0 irgendwie über die Zeit, sind wir sechs Spiele in Folge ungeschlagen und knapp 350 Minuten ohne Gegentor. Aber wer sich so ein blödes Gegentor einfängt und einen Elfmeter nicht mal aufs Tor bringt, hat sich das dann wohl auch nicht verdient und darf sich nicht wundern auszuscheiden, egal wie überlegen man zuvor war.“

Hurricane: „Elferschießen ist halt eine Lotterie. Leider so ein dummer Fehler vor dem Ausgleich und zig Chancen liegen gelassen. Schade drum, aber irgendwann wäre es sowieso gegen Red Bull gegangen. Kopf hoch und weitermachen. Auch wenn es heute schwer ist.“

Ignite: „Mit solchen Auftritten hauen sie sich das mühsam Aufgebaute wieder ganz schnell zusammen.“

Vince Vega: „Ich sitze gerade im Auto, nach fast 2 1/2h hinfahrt (dazu eine Panne die ohne zu übertreiben lebensgefährlich war), vier Urlaubstagen unserer Gruppe und ein paar Stunden Zeitausgleich, einer miesen Arbeitsleistung morgen (Ankunft Arbeit wann?) bin ich etwas angefressen, aber irgendwo auch nicht. In einer „normalen“ Saison wäre ich angefressen und würde eine Schimpftirade loslassen, aktuell sind wir so in orsch dass mir unser Verein eigentlich nur leid tut. Ich wusste fast schon vorm antritt, dass Suttner verschießt. Er kann natürlich nix dafür, sondern das Team, das es 90 Minuten nicht schafft aus dem Ballbesitz ein Tor zu schießen. Hat Manfred Schmid etwas damit zu tun? Ganz bestimmt. Ich bin aber eigentlich einfach zu schwach um Köpfe zu fordern oder einen angefressen einen Text loszulassen. Und Köpfe fordern wäre in der Situation auch nicht richtig. Wir brauchen Ergebnisse, wir brauchen Punkte, wir brauchen Kohle und Fortschritte. Nix anderes wünsche ich der wirklich jungen Mannschaft, der man keinen Kampfgeist absprechen kann, und die wirklich sympathisch ist. Ich glaube an dieses Team, gehe weiterhin ins Stadion, opfere weiterhin viel Zeit, Nerven und Geld für den Verein und hoffe, dass unsere glorreichen Zeiten lieber früher als später wieder kommen. Und vor allem wünsche ich mir, dass jeder der das hier liest, ebenso denkt und jeden seiner Freunde, Bekannten und Familienmitglieder animiert das gleiche zu tun. Nur so kommen wir als Familie weiter! Kopf hängen lassen bringt jetzt niemandem was.“

Mr.Viola: „Gegen den LASK einen Schritt nach vorne, heute wieder zwei zurück. Es ist mühsam Austria Fan zu sein.“

Groovee: „Irgendwie weiß man eigentlich gar nicht mehr was man noch sagen soll. Man spielt gegen einen Verein aus der 2. Liga 120 Minuten auf ein Tor, schenkt dann einen Eckball her und verkackt zwei Elfer. Langsam sollten sich manche Leute am Platz wirklich die Sinnfrage stellen…was mache ich hier? Ist das der richtige Beruf für mich? Sollte ich mein Gehalt nicht lieber dem Nachwuchs spenden? Wie man über 120 Minuten dermaßen ideenlos sein kann und dann fünf Minuten vor Schluss noch einen Eckball herschenkt geht einfach nicht in meinen Schädel. Eigentlich müsste man sagen da muss mal aussortiert werden…aber das wurde ja schon…jedes Jahr.“

chris_ajh: „Auch wenn es heute natürlich bitter ist, ist es sportlich genau genommen ziemlich wurscht. Der Cup hat auf Grund von Red Bull und dem Umstand, dass der zweite Platzt nichts wert ist, seinen Reiz leider komplett verloren. Spielerisch waren wir eh klar überlegen – im Abschluss fehlt uns halt Einiges.“

derrächermitdembecher: „Es ist eigentlich eine totale Leere. Keine Ahnung was man dazu ein ums andere Mal schreiben soll. Die kleinste aufkeimende Euphorie wird immer und immer wieder auf erschütternde Art und Weise mit Füßen getreten. Schwer verdaulich.“

