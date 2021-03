Sturm-Fans: „Die Fehlentscheidung zum 2:0 war der Knackpunkt“

Der SK Sturm gewann zwar beide Liga-Duelle gegen RB Salzburg, musste sich jedoch gestern im Cup mit 0:4 geschlagen geben. Wir wollen uns ansehen...

Der SK Sturm gewann zwar beide Liga-Duelle gegen RB Salzburg, musste sich jedoch gestern im Cup mit 0:4 geschlagen geben. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zu dieser Partie sagen, die auch durch eine krasse Fehlentscheidung des Schiedsrichterteams mitentschieden wurde. Beim Treffer zur 2:0-Führung standen nämlich gleich mehrere Salzburger klar im Abseits. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Alex011: „Es ist, wie es ist. Sie haben sich brav reingehauen und so ehrlich muss man sein, wir haben die erste Torchance erst nach dem 0:2 gehabt. Das ist immer noch ein Problem, das konnte auch Yeboah nicht lösen. Samstag geht nach Innsbruck, da müssen wir wieder gut spielen.“

Kysyourself: „Gestern hatten wir leider zu viele kleine Fehler und Situationen in denen wir nicht konzentriert genug waren. Dadurch kamen wir nicht zwingender vors Tor. Fands erste Halbzeit trotzdem recht gut. Das 2:0 wiedermal ein Wahnsinn. Momentan haben wir wieder fast jede Partie eine katastrophale Fehlentscheidung des Schiedsrichters gegen uns. Red Bull im Cup, Red Bull in der Liga, WAC und Wattens fallen mir da spontan ein.“

Jaisinho: „Der Linienrichter stand „perfekt“! Wenn man für so etwas einen VAR benötigst, kannst die Liga gleich zusperren. Sowas entscheidet nun einmal leider eine Partie und darf in einem Cup-Halbfinale schlicht nicht passieren. Da gleicht sich nämlich nix mehr aus. Dass Salzburg ohne dem Türl die Partie auch gewonnen hätte darf man durchaus annehmen, keine Frage. Aber das war halt das Knackstück.“

Suni: „Mund abwischen weiter gehts. Gegen RBS auszuscheiden ist keine Schande. Und zu den Schieris darfst nix mehr sagen. Ein Witz. Gefühlt jedes Spiel ein Abseits oder Foul im Strafraum gegen uns.“

Auslandschwoazer: „Für mich war das 2:0 auch ganz klar der Knackpunkt – wenn du da nicht unmittelbar darauf den Anschluss machst ists logisch, dass du dann den Rest der Zeit ausgekontert wird und ob dann noch zwei bis drei weitere Tore passieren ist in einem Halbfinale auch egal.“

prep0an: „Ganz ehrlich, so unfassbar es ist, dass man so ein Roli-Linz-Gedenk-Abseitstor bekommt, ich glaub der *wirkliche* Knackpunkt war, dass Stankovic sich zwei Minuten später gegen Wüthrich mal wieder erinnert hat, dass er als Tormann aufgestellt ist und den da so raussaugt. Hat ja auch der Payer dann gesagt, dass man so einen Kopfball als Goalie wahrscheinlich nur einmal von 20 Mal so raussaugt. Salzburg hat sich nach dem 2:0 (bzw. nach Wüthrichs Chance) und der Parade dann endgültig gefangen und ist selbstbewusster aufgetreten, wir haben mehr riskiert, sie hatten dann die Räume die Sie gut bespielen, darum am Ende die vier Tore. Dass dem Berisha die Flanke so glücklich abreißt, passiert halt auch nur einmal bei 100 Versuchen. Im Endeffekt sieht man dann doch, dass RB einfach (noch?) eine Nummer zu groß ist, wenn sie uns von Beginn an zu 100% ernst nehmen. Man sieht aber auch, dass wir es ihnen sehr schwer machen können. Jetzt muss man halt weiter daran arbeiten, dass man diesen Einsatz und die spielerische Leistung konstant auf den Platz bringt.“

Michael_sksg: „Tjo, so schaut Sturm gegen Salzburg aus, wenn beide in Bestbesetzung spielen. Vom Spiel am Sonntag haben sich halt ein paar blenden lassen, an einem normalen Tag wie heute ist man chancenlos, nicht mehr und nicht weniger. Salzburg wird auch heuer wieder das Double holen, außer es geht mit dem Teufel zu und rapid hext sich zum Titel.“

Shadow Striker: „Gegen Salzburg darf man auch mal verlieren, auch wenn wir das neuerdings nicht mehr so gewohnt sind. Jedenfalls ist mir eine Halbfinal-Niederlage gegen Salzburg lieber, als eine Final-Niederlage gegen den LASK.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:4-Niederlage des SK Sturm gegen RB Salzburg.

