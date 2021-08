Rapid-Fans: „Das 3:0 sollte für den wichtigen Aufstieg reichen“

Der SK Rapid gewann gestern das EL-Playoff-Spiel gegen Anorthosis Famagusta mit 3:0 und sollte im Rückspiel trotz der drohenden großen Hitze den deutlichen Vorsprung...

Der SK Rapid gewann gestern das EL-Playoff-Spiel gegen Anorthosis Famagusta mit 3:0 und sollte im Rückspiel trotz der drohenden großen Hitze den deutlichen Vorsprung über die Zeit bringen, womit zumindest einmal die ECL-Gruppenphase fixiert wäre. Wir sehen uns an was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Doena: „Gutes Spiel gegen einen schwachen Gegner, über Lospech können wir uns die letzten zwei Jahre sicher nicht beschweren.“

Oldergod: „Tolles Ergebnis, gutes Spiel! Und das mit diesen Ausfällen. Das sollte doch hoffentlich für einen Aufstieg reichen.“

sulza: „Die Defensive ist halt leider wahnsinnig instabil. Durch unser Eigenverschulden hat Famagusta heute wieder zwei Riesenchancen vorgefunden. Auf Zypern muss man sowieso ein ganz anderes Spiel erwarten. Wichtig wird sein, dass die Mannschaft nicht nur verteidigt. Offensiv würde man im Konter sicher die eine oder andere Chance herausspielen können.“

dermax: „Was auch erwähnt gehört. Graho spielt nicht mal zwei Wochen nach einem offenen Nasenbruch ohne Maske. Eine harte Sau und ein echter Rapidler.“

Fox Mulder: „Sudern braucht man heute wirklich nicht. Klar sind wir vom möglichen Leistungs-Maximum noch weit entfernt, das ist allerdings auch erklärbar. Ullmann und Schick sind völlig außer Form, im zentralen Mittelfeld gibt es Ausfälle bzw. ist dieser Mannschaftsteil kadertechnisch noch nicht mal vollständig. Die Langzeitverletzten sind immer noch nicht einsatzbereit. Dazu kommt, dass das Selbstvertrauen nach dem mäßigen Saisonstart noch nicht dort ist wo es sein sollte. Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis es wieder rund läuft.“

mrneub: „Sehr gut, sehr wichtig. Vier Tore machen die uns nicht.“

Boidi: „Souveräner Sieg mit einem sehr, sehr guten Ergebnis fürs Rückspiel. Zoki kann schon mal die Verträge der Neuzugänge aufsetzen.“

schleicha: „Perfektes Ergebnis. Mit Auswärtstorregel würde ich sagen wir sind durch. So muss man schon noch bissl aufpassen aber im Grunde muss man einen solchen Vorsprung drüber bringen. Wichtig ist, dass wir dort nicht hinfliegen und glauben die spielen noch einmal so. Bin mir sicher die werden dort zwei Klassen stärker sein.“

Starostyak: „Leistung war in Ordnung, ehrlich gesagt für mich aber auch nicht sehr viel mehr. Famagusta äußert ambitionslos im Spiel nach vorne und abseits von zwei Situationen in Halbzeit 2 ungefährlich. Drei Dinge haben mich aufgeregt: Knasi, der sich mit Kara um den Ball beim Elfmeter streitet, den aber dann nicht macht; Ullmann, der unglaublicher Weise nicht abspielt, weil er lieber selbst den Abschluss sucht (ansonsten hat er sich stark verbessert gezeigt); und drittens die Auswechslung von Knasi zu einem Zeitpunkt, an dem sein Kurzpassspiel zwischen den Linien voll im Laufen war und uns Konterchance um Konterchance ermöglicht hat. Muss ich nicht verstehen. Aber klar, nach einem 3:0 möchte ich nicht motschgern, das geben wir hoffentlich nicht mehr her und damit wäre die ersehnte Teilnahme an einer Gruppenphase fixiert, in der wir weiter Punkte sammeln. In Europa sind wir zu Hause eine richtige Macht geworden!“

Homegrower: „Gegner fast schon ein Sparring Partner, aber darf man nicht unterschätzen, sind schon brauchbare Kicker aber wenn die seit einem Monat kein Pflichtspiel hatten, war das sehr gut für uns. Hoffentlich beginnt das Werkl ein wenig runder zu laufen, wir haben noch immer sehr viele Bälle verschenkt, was da im letzten Drittel öfter abgeliefert wird ist schon sehr unerfreulich. Das Rückspiel wird sicher schwierig, nach Möglichkeit sollten wir ihnen vielleicht gleich eins verpassen, dann könnte es sogar eine relativ entspannte Angelegenheit werden.“

AntiPessimist: „Gute Leistung mit einem starken Ergebnis, das wohl für die Gruppenphase reichen sollte. Möchte aber ganz klar festhalten, dass der Gegner heute einfach auch richtig, richtig schwach war.“

Ipoua #24: „Mit diesem Ergebnis darf man sehr zufrieden sein, auch wenn man noch mehr Tore machen hätte können. Diesmal war ausnahmslos jeder am Platz engagiert und konzentriert bis zum Schluss. Positiv hervorheben möchte ich trotzdem unsere Kicker die sich jetzt langsam in der Kampfmannschaft etablieren. Sulzbacher speziell pfeift sich überhaupt nix und spielt sehr feine Pässe, auch Strunz traue ich es zu mit Fortdauer der Saison noch ein paar Mal anzuschreiben. Jonas Auer ist für mich schon jetzt eine Bereicherung, auch wenn es noch nicht so viel Einsatzzeit gab. Spielt schnörkellos nach vorne und kann Schwung in die Partie bringen – hat sich denke ich schon sehr schnell in die Mannschaft eingelebt genauso wie Grüll. Letzterer hat sich heute das Tor redlich verdient nachdem er sich wieder einmal die Pferdelunge aus dem Leib gerannt hat.“

Lucifer: „Passable Leistung, wenngleich dieser Gegner praktisch nicht vorhanden war. Mir missfallen die offensichtlichen Abstimmungsfehler, und das durch die Rotation im letzten Drittel immer eklatant viel Raum für den Gegner vorhanden war. Das hat letzte Saison weit aus harmonischer gewirkt, ich hoffe das dies mit den Ausfällen und Formtief einiger zu tun hat.“

