Rapid-Fans: „In Irland wird viel Arbeit auf uns warten“

Der SK Rapid trifft heute in der Europa League auf Dundalk und muss den ersten Auswärtssieg in der Gruppe einfahren, um noch ein Wort um den Aufstieg mitreden zu können. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dieser Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

since-1899: „Ein extrem wichtiges Spiel: Im besten Fall hat man nach dem Schlusspfiff das EL-Entscheidungsspiel zu Hause gegen Molde fix in der Tasche, die Schlappe gegen Ried abgehakt und Selbstvertrauen für das Heimderby getankt. Es kann natürlich auch in die ganz andere Richtung gehen. Die Mannschaft muss die richtigen Lehren aus dem vogelwilden Hinspiel gegen Dundalk und der katastrophalen Niederlage in Ried ziehen, und dann in Irland am Feld die Antwort geben. Man sollte das Hauptaugenmerk auf körperliche Phsysis, Stärkung von Abwehr und zentral-defensiven Mittelfeld, Vermeidung von Standards und konsequente Zweikampfführung legen. Vorne brauchen wir kein Hollywood, keinen Demir von Beginn an und keinen halben Fountas. Trocken spielen, gewinnen. Es muss aber jedem klar sein, das wird – wenn wir nicht einen idealen Spielverlauf erwischen – ein ganz hartes Stück Arbeit werden. Wenn das nicht von Beginn an in den Köpfen drinnen ist, dann wird das nichts werden. Wir tun uns heuer international und generell auswärts sehr schwer. Das gilt es jetzt erst einmal zu akzeptieren und daran zu arbeiten.“

sulza: „Man kann nur hoffen, dass Dundalks Trainerstab kein Videomaterial rund um unser Ried-Gastspiel sichtet. Ansonsten wird es wohl nicht allzu schwer, ein Rezept zu entwickeln. Standards herausholen und auf Konter warten lautet die Devise für Dundalk.“

Boidi: „Partie muss gewonnen werden man muss ganz klar anders auftreten. Aufgrund unsere Defensivschwäche würde ich eine Dreierkette bevorzugen.“

b3n0$: „Rapid zeigt leider nur dann die richtige Leistung, wenn der Gegner namhaft genug ist, entsprechend wirds, fürchte ich, ein Krampfspiel werden, wobei ich mich nicht traue, einen Tipp abzugeben. Von der Papierform her ein klarer Sieg, aber das haben wir bekanntlich heute und vor den Heimspielen gegen Dundalk oder Altach oder dem Spiel in Norwegen auch gesagt.“

schleicha: „Elementar wichtiges Spiel für den Verein – wir wissen, dass uns die Corona Krise ein Vermögen kostet und ein Sieg in Irland bringt wie schon in Wien 570.000 Euro in die Kassen. Sportlich gibt es sowieso keine zwei Meinungen, dass man da als Rapid auch auswärts gewinnen muss. Die peinliche Darbietung in Wien gepaart mit dem ersten Liga-Umfaller zeigen hier hoffentlich eine entsprechende Wirkung und man tritt auf dem Platz auch wieder mit sämtlichen Grundtugenden auf. Würde nur Spieler aufstellen die zu 100% fit und bereit sind. Ohne vollem Einsatz wird man auch in Irland nichts holen. Grundsätzlich bin ich aber schon positiv, dass wir hier die richtigen Ansätze finden um die drei Punkte zu holen. Was in Molde passiert kann eh von uns keiner beeinflussen – ein Punktgewinn wäre aber wahrlich keine Sensation. Von daher einfach auf uns schauen und in Irland mal alles raushauen.“

Rapidler_1899: „Dieses Spiel und das Derby nächsten Sonntag werden elementar wichtig für den weiteren Verlauf bis zur Winterpause. Je nachdem entscheidet sich ob wir in eine negative Spirale hineingeraten oder den positiven Flow von vor der Länderspielpause wiederfinden.“

ofla4rocki: „Die werden versuchen unsere Schwächen bei hohen Bällen gnadenlos auszunutzen. Wird grausam anzuschauen fürchte ich.“

sulza: „Nachdem Petrovic ausfällt, gibt es für den zweiten Sechser genau drei Optionen. Schuster, Ibrahimoglu und Ritzmaier. Letzterer hat aber im Duett mit Grahovac bereits in Ried gezeigt, dass diese Kombination kaum Stabilität bietet. Schuster wäre ein klassischer Abräumer, von ihm darf man sich spielerisch keine Wunderdinge erwarten. Ibrahimoglu ist ein durchaus offensivfreudiger Spieler, der uns gegen vermeintlich kleinere Teams weiterhelfen könnte. Voraussetzung dafür wäre aber, dass vor allem Grahovac hinter ihm aufräumt. Gegen Dundalk wird aufgrund seiner Erfahrung wohl wieder Ritzmaier weiter hinten beginnen, wenngleich Ibrahimoglu eine sehr spannende aber auch riskante Überlegung darstellen würde.“

Ernesto: „Vor dem Hinspiel wurden die Iren als maximal zweitklassig dargestellt und heute haben auf einmal sehr viele User Angst – nur aufgrund eines schlechten Spiels am Sonntag. Wenn wir am Donnerstag konzentriert auftreten, dann werden wir Dundalk schlagen, aber es wird sicher ein harter Kampf, denn die Iren werden sich so teuer wie möglich verkaufen und ihre üblichen Tugenden ins Rennen werfen und das ist Einsatzfreude und Zweikampfstärke bis ans Limit.“

