Fans nach Schweiz-Sieg gegen Frankreich: „Was für ein Comeback“

Die Schweiz sorgte gestern Abend für die ganz große Überraschung und kickte den Titelfavoriten Frankreich aus dem Turnier. Zum großen Helden des Spieltags avancierte Tormann Yann Sommer, der im Elfmeterschießen den entscheidenden Strafstoß von Superstar Mbappé hielt, der damit keinen einzigen Treffer bei dieser Euro beisteuern konnte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dem gestrigen Thriller sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hardXtimes: „Neidvoll blickt man zur Schweiz. Gönne es ihnen aber voll. Diese Konstanz muss der ÖFB endlich auch mal reinbringen. Hoffe die EM hat die Basis dafür gelegt.“

Much1: „Freut mich für die Schweiz, das war verdient gestern gegen eine abermals hochnäsige französische Mannschaft, die sich scheinbar schwertut, über die Schmerzgrenze zu gehen. schön zu sehen, dass ein Haufen Stars alleine keinen Erfolg garantieren. Bei den Jubelbildern aus der Schweiz muss ich leider ständig daran denken, wie geil Samstag und Sonntag gewesen wären, wenn auch wir die Italiener gebogen hätten.“

Pinturicchio: „Einfach nur eine geile 2. Halbzeit als neutraler Zuschauer. Nie im Leben hätte ich nachdem Traumtor von Pogba zum 3:1 nur einen Cent mehr auf Aufstieg Schweiz gesetzt, Wahnsinn! Um Pogba tut es mir etwas leid, da er seit langem einmal wieder wie zu Juve-Zeiten spielte, bester Mann am Platz.“

Oachkatzlschwoaf: „Freut mich für die Schweizer, was für ein Comeback und was für eine Leistung, Chapeau!“

miffy23: „Es ist generell sowieso wieder ein schönes Zeichen, dass Geld eben nicht Fußball spielen kann, sondern eine *Mannschaft* gefordert ist. Die Klassenunterschiede von annodazumal gibts es nicht mehr. Klar sind individuell viele bei den Top-Nationen, die Weltklasse sind. Aber das allein bringts nicht, wenn das Kollektiv, der Spirit und das System nicht passen. Dänemark, Schweiz, Österreich, Tschechien, Schweden zeigen wieder auf. Ich bin sogar der Meinung, dass eine Art Trendwende auf Nationalteamebene zu erkennen ist – das Niveau hat sich derart angeglichen, und körperliche Fitness und Teamgefüge sind derart wichtig geworden aufgrund der kleiner werdenden Klasseunterschiede, dass es nicht mehr eine Riesensensation wäre, wenn Teams aus dieser Riege über die nächsten 10-20 Jahre teilweise um Titel mitspielen – auch den Weltmeister-Titel.“

quaiz: „Der Sieg ist nicht unverdient. Gratulation an die Schweiz. Vielleicht erdet der verschossene Elfer Mbappe ein bisschen.“

maxglan: „Frankreich hats ähnlich angelegt wie bei der WM, dort haben sich auch nicht wirklich begeistert mit ihrem Fußball. Heute haben sie zusätzlich zu diesem Spielstil auch komplett die Konsequenz vermissen lassen und haben nach dem 3:1 einfach das Verteidigen eingestellt. Wenn ich sehe wie der Clown Pogba sich nach seinem Tor gefühlte fünf Minuten selbst abfeiert und dann vor dem Ausgleich den Ball verliert, dann ist das einfach pure Arroganz.“

torshavn: „Wenn man bei 3:1 die Abwehrarbeit völlig einstellt, scheidet man verdient aus – auch als Weltmeister.“

Lamasia: „Frankreich ist diesmal komplett an sich selbst gescheitert. Zu leicht hat man das Spiel zwischenzeitlich immer mal wieder genommen, zu überheblich war man. Die Schweizer haben klug agiert und sind mit Einsatz, Willen und Mentalität an die Sache rangegangen. Mbappe neben Pavard übrigens der schlechteste Mann am Feld. War für mich irgendwie klar, dass er den Elfer verhaut. Vielleicht tut das seiner persönlichen Entwicklung gut, dass er mal einen Dämpfer bekommt, denn sein übersteigertes Ego ist sogar bei den Franzosen noch herausragend. Trotz der überragenden Leistung der Schweizer gestern glaube ich nicht daran, dass sie eine Chance gegen Spanien haben. Die werden das Spiel ernster nehmen und die Schweizer mit Ballbesitz erdrücken.“

Christian2016: „Mir ist gestern noch aufgefallen, wie emotionslos Frankreich nach dem Schlusspfiff war. Wer so einen Elfer verschießt, bricht traditionell vor Millionenpublikum in Tränen aus. Der Mbappé geht einfach in die Kabine, wie wenn’s ihm eh eher egal wäre. Wahrscheinlich waren die Franzosen einfach mit dem WM-Titel schon satt. Schade um den Zauberfußball, den sie phasenweise gezeigt haben.“

Kaiser Soße: „Die Schweiz dann doch das bessere Österreich.“

Linzah: „Sehr heftig, nach einem 1:3 und verschossenen Elfer zurückkommen hab ich noch nie gesehen. Ganz großes Tennis, ich gönne es den Nachbarn!“

limessuperior92: „Wenn die Franzosen einen echten Trainer hätten, dann könnten die so einen traumhaften Fußball spielen, aber nein, man hat Deschamps, der die Mannschaft einschläfert.“

Traunseelaskler: „Wenn Deutschland auch noch ausscheidet, kann man getrost behaupten, dass Gruppe F die Schwächste war.“

patierich: „Wahnsinn! Da hauts nach Österreich, Niederlande, Portugal mit Frankreich den nächsten Turnierfavoriten raus.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum Sieg der Schweiz gegen Frankreich.

