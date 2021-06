Vorschau, EURO 2020 Tag 12: Letzte Chance für Kroatien und Schottland

Heute fallen die Entscheidungen in der Gruppe D. Während England und Tschechien das letzte Gruppenspiel recht entspannt angehen können, geht es für Kroatien und...

Heute fallen die Entscheidungen in der Gruppe D. Während England und Tschechien das letzte Gruppenspiel recht entspannt angehen können, geht es für Kroatien und Schottland um alles. Ein Unentschieden wird für beide Mannschaften zu wenig sein.

Schottland – Kroatien

Dienstag, 21 Uhr, Hampden Park, Glasgow, Schiedsrichter: Fernando Rapallini

„Alles oder nix“ lautet die Devise dieser Begegnung, bei dem beide Teams mit dem Rücken zur Wand stehen. Für beide Mannschaften zählt in diesem Duell nur der Sieg, sofern man noch eine Chance auf das Achtelfinale haben möchte. Die Schotten gehen dabei mit einer positiven Grundhaltung ins Spiel, erkämpfte man sich doch zuletzt dank einer leidenschaftlichen Leistung ein Unentschieden im „Bruderduell“ gegen England, womit man die Chance auf das Überstehen der Gruppenphase wahren konnte. Nun hat man es selber in der eigenen Hand und kann nun vor den eigenen enthusiastischen Anhängern einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gehen. Doch bitter ist für die Schotten der Ausfall von Jungstar Gilmour vom FC Chelsea, der beim 0:0 gegen England zum Spieler des Spiels gewählt wurde und nun positiv auf Covid-19 getestet wurde – damit also definitiv fehlen wird.

Die Grundstimmung bei Kroatien ist auf der anderen Seite wesentlich negativer, was nicht überraschend kommt. Nach wie vor hinkt man den eigenen Erwartungen weit hinterher und kommt nicht wirklich in Fahrt. Auch im zweiten Gruppenspiel gegen Tschechien wusste man nicht wirklich zu überzeugen und konnte zumindest Schadensbegrenzung begehen, indem man einen Rückstand zu einem 1:1 egalisierte. Damit steht man mit einem Bein vor dem Aus und ist klar, dass gegen Schottland nur ein Sieg zählt. Einfach wird dies nicht, werden doch die Kroaten das Spiel machen müssen, was der zuletzt stotternden Offensive schwerfallen dürfte. Daher ist für Spannung in dieser Begegnung gesorgt und ist der Ausgang völlig offen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Schottland und Kroatien findet ihr bei wettbasis.com

England – Tschechien

Dienstag, 21 Uhr, Wembley Stadium, London, Schiedsrichter: Artur Dias (POR)

Wesentlich entspannter in das letzte Gruppenspiel können diese beiden Mannschaften gehen, da sie ihre Hausaufgaben bis dato recht gut erledigen konnten. Dennoch rumort es bei den Engländern nach dem durchwachsenen 0:0 Unentschieden gegen Schottland etwas und gerät Teamchef Southgate zunehmend in Kritik. Vor allem die Nichtberücksichtigung von Jadon Sancho wirft viele Fragen auf und sorgt für Unverständnis, lässt doch die Durchschlagskraft im Angriff zu wünschen übrig und bräuchte man hier Impulse. Zumindest das Ticket für das Achtelfinale hat man mehr oder weniger fixiert und kann nun zum Abschluss der Gruppenphase die kritischen Stimmen mit dem Gruppensieg und einer guten Leistung zumindest etwas besänftigen. Dabei wird vor allem die Leistung der Offensive entscheidend sein und das man beginnt, aus dem Potenzial in der Mannschaft mehr herauszuholen.

Eine der größeren Überraschungen des Turniers sind sicherlich die Tschechen, die man vor der EM nur schwer einschätzen konnte. Potenzial hatte das Team immer, doch zu schwankend waren zumeist die Leistungen und konnte man keine Konstanz reinbekommen. In diesem Turnier gelingt dies den Tschechen jedoch und man hat nicht von ungefähr bereits vier Punkte gesammelt, womit man das Achtelfinale quasi fixiert hat. Nun hat man sogar die Chance auf den Gruppensieg und kann das Duell gegen England als Standortbestimmung gesehen werden, ob man konkurrenzfähig genug ist, um mit den Topnationen des Turniers mitzuhalten. Wenn man das beweist, muss das Achtelfinale nicht zwingend die Endstation sein.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen England und Tschechien findet ihr bei wettfreunde.net