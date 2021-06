Vorschau, EURO 2020 Tag 6: Die ersten Vorentscheidungen stehen an!

In den Gruppen A und B kommt es heute bereits zu einigen womöglich vorentscheidenden Spielen. Wir wagen eine Vorschau auf die drei Spiele des...

Finnland – Russland

Mittwoch, 15 Uhr, St. Petersburger Arena, St. Petersburg, Schiedsrichter: Danny Makkelie (NED)

Bei dem Duell dieser beiden Mannschaften steht für beide Nationen bereits einiges auf dem Spiel. Die Finnen kann man getrost als die große Überraschung des ersten Spieltags titulieren, gewann man doch den Auftakt in Dänemark mit 1:0 und sicherte sich so als Debütant auf dieser Plattform drei wichtige Punkte zum Start, die man nicht unbedingt auf dem Plan hatte. Allerdings hat man nun eine ziemliche Drucksituation, denn dadurch ergibt sich die große Möglichkeit, den Sprung in das Achtelfinale zu schaffen. Dafür bedarf es allerdings einen Punktegewinn gegen die Russen, was allerdings nicht einfach werden wird. Ob darüber hinaus wieder ein einziger Torschuss ausreichen wird, um drei Punkte einzufahren, bleibt fraglich. Man wird in der Offensive mehr leisten müssen, nachdem diese beim Auftakt deutlich zu kurz kam.

Auf der anderen Seite setzte es für die Russen beim Auftakt in diese Europameisterschaft die wohl zu erwartende Auftaktniederlage gegen Belgien. Die Begeisterung über die Teilnahme an der Europameisterschaft hielt sich darüber hinaus selbst bei den eigenen Fans in Grenzen, war doch das Spiel bei weitem nicht ausverkauft. Das liegt auch vermutlich an der Limitiertheit der Mannschaft, die auch gegen Belgien nicht wirklich im Stande war, hochkarätige Torchancen zu kreieren und auch defensiv alles andere als sattelfest aussah. Dazu schlug auch noch das Verletzungspech zu und so sind bei den Russen einige Akteure für dieses Spiel fraglich. Keine guten Voraussetzungen also, um die letzte Chance zu nutzen, um im Rennen um das Achtelfinale dabei zu bleiben, für welches man wohl gegen die Finnen einen Sieg bräuchte.

Türkei – Wales

Mittwoch, 18 Uhr, Olimpiya Stadionu, Baku, Schiedsrichter: Artur Dias (POR)

Eine der großen Enttäuschungen des ersten Spieltags war zweifellos die türkische Nationalmannschaft, die vor allem bei den eigenen Fans für einige lange Gesichter sorgte. Im Auftaktspiel der Europameisterschaft gegen Italien ging man mit 0:3 in Rom unter und vor allem die Art und Weise des Auftretens war besorgniserregend. Nicht nur, dass man ultradefensiv und destruktiv zu Werke ging, man fing sich dennoch drei Gegentreffer ein und konnte in der Offensive kaum gefährliche Momente kreieren. Daher heißt es für die Türken nun, Wiedergutmachung zu leisten und ein völlig anderes Gesicht zu zeigen, denn sonst wird man nach diesem Spieltag das Achtelfinale abhaken müssen. Daher ist auch klar, dass man zu einem Punktegewinn verpflichtet ist, sonst verabschiedet man sich bereits frühzeitig aus dem Turnier und würde es eine Menge Kritik in der Heimat hageln.

Auf der anderen Seite legte Wales einen wesentlich besseren Start hin als die Türken, wobei auch dieser Auftakt mit einigem Bauchweh vonstattenging. Gegen die Schweiz war man eigentlich die klar unterlegene Mannschaft und hing vor allem in der Schlussphase sichtlich in den Seilen, konnte aber dank eines starken Torhüters und mit etwas Glück zumindest das 1:1-Unentschieden retten. Dadurch bleibt man zumindest im Rennen um einen Einzug ins Achtelfinale weiterhin dabei und hat nun die Möglichkeit, einen großen Schritt in diese Richtung zu machen. Gewinnt man gegen die Türken, würde man nicht nur einen direkten Konkurrenten eliminieren, sondern sich selbst in eine Pole Position bringen. Dafür werden die Waliser um Superstar Gareth Bale allerdings speziell in der Offensive mehr kreieren müssen, um die türkische Defensive zu knacken. Hier sind also zweifellos die Offensivreihen stärker gefragt, als am ersten Spieltag.

Italien – Schweiz

Mittwoch, 21:00 Uhr, Stadio Olimpico, Rom, Schiedsrichter: Sergei Karasev (RUS)

Eine der beeindruckendsten Vorstellungen des ersten Spieltags lieferte zweifellos die italienische Nationalmannschaft bei ihrem 3:0 Auftakterfolg gegen die Türkei ab. Die Italiener dominierten von Beginn an den Gegner mit einem druckvollen Ballbesitzspiel, erspielten sich viele gute Situationen und wussten damit in vielen Bereichen zu überzeugen. Vor allem das zentrale Mittelfeld präsentierte sich als Prunkstück der Mannschaft und diktierte das Spielgeschehen nach Belieben, wodurch man auch im Gegenpressing giftig war und damit einen guten Zugriff auf das Spiel fand. Nun wird es interessant zu sehen sein, wie die Italiener mit den Lobeshymnen zurechtkommen werden und ob man nicht in die Überheblichkeit abdriftet, denn man muss solche Leistungen auch wieder bestätigen, sofern man zu den Turnierfavoriten zählen will. Mit einem weiteren Sieg gegen die starken Schweizer, würde man einen weiteren wichtigen Schritt gehen und das Achtelfinale frühzeitig fixieren.

Bei den Schweizern könnte man leistungstechnisch ebenfalls von einem guten Auftaktspiel sprechen, doch das Ergebnis hinterließ klarerweise einen fahlen Beigeschmack und das 1:1 gegen Wales war für die Eidgenossen sicherlich zu wenig. Gegen die Waliser konnte man sich einige gute Chancen erspielen und war die meiste Zeit am Drücker, ließ allerdings die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen und ließ so im Endeffekt zwei Punkte leichtfertig liegen. Dadurch steht man nun unter Zugzwang und eine Niederlage gegen Italien würde eine extreme Drucksituation am letzten Spieltag herbeiführen. Das Potenzial, die Italiener in der Fremde zu schlagen hat man definitiv, weshalb man auch hier mit einem spannenden Spiel rechnen kann.

