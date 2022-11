Megatalent-Update (11): Wo Pedri schon ist, will Elliott hin

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue...

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue Serie starten, sehen wir uns zuvor in kompakten Artikeln an, was aus den Spielern wurde, die wir in unseren ersten beiden Serien vorgestellt haben.

Im elften Artikel des „Was wurde aus“-Roundups sehen wir uns die Spieler Cirjan, Marchwinski, Simons, Pedri und Elliott an, die wir erstmalig im Mai 2020 vorstellten.

Catalin Cirjan steht noch genau dort, wo er schon im Frühling 2020 stand, als wir ihn erstmals vorstellten. Der mittlerweile 19-jährige rumänische Achter kickt für die U21 des Arsenal FC, für die er bisher zwei Tore in 18 Spielen erzielte. Zuvor steuerte er drei Tore in 25 Spielen für die U18-Mannschaft der Gunners bei. Gleichzeitig spielt Cirjan aber in den Nachwuchsnationalteams Rumäniens keine Rolle und auch ein Sprung in die Kampfmannschaft von Arsenal oder eine vielversprechende Leihe wirken sehr unwahrscheinlich.

Entwicklungsfaktor: 3 von 10

Filip Marchwinski galt im Alter von 17 und 18 Jahren als eines der größten Talente Polens, speziell für das offensive Mittelfeld und die Linksaußenposition. Mittlerweile bestritt Marchwinski 105 Spiele für Lech Posen, in denen er zehn Tore und drei Assists beisteuerte, aber seine Top-Leistungen aus jüngeren Jahren konnte er zuletzt nicht mehr bestätigen. Der U21-Teamspieler ist mittlerweile 20 Jahre alt, zählt aber nicht mehr zum Stamm und wurde auch von anderen jungen Spielern „überholt“. Während 2020 noch Borussia Dortmund intensiv um die Dienste des jungen Polen buhlte, ist es mittlerweile um internationales Interesse um Marchwinski sehr ruhig geworden.

Entwicklungsfaktor: 4 von 10

Xavi Simons durchlief Barcelonas „La Masia“, spielte danach für Paris Saint-Germain, trat aber vor allem als Social Media Star in Erscheinung. Der filigrane Spielmacher brachte es für PSG nur zu elf Einsätzen und konnte im Starensemble nicht überzeugen. Der Wechsel im vergangenen Sommer zur PSV Eindhoven veränderte aber alles und Simons ist nun 19-jährig in seiner niederländischen Heimat auf dem Weg zum Top-Spieler. In seinen ersten 17 Spielen für die PSV steuerte er zehn Tore und sieben Assists bei und zeigt damit erstmals auf Profilevel, welch riesiges Potential in ihm schlummert. In dieser Form auch bald wieder ein Thema für die richtig großen Klubs werden.

Entwicklungsfaktor: 7 von 10

Pedri vom FC Barcelona muss nicht weiter ausführlich beschrieben werden: Neben Jude Bellingham ist er der Spieler aus unserer ersten Nachwuchsserie, der den deutlichsten Sprung nach vorne machte. Der 19-Jährige ist eine feste Größe beim FC Barcelona und im spanischen Nationalteam, wird natürlich auch mit Spanien bei der WM 2022 dabei sein. Der zentrale Mittelfeldspieler erzielte in 88 Spielen für Barca elf Tore und sieben Assists und ist wohl einer der Protagonisten, die Barcelona nur gegen eine weltweit einzigartige Ablösesumme ziehen lassen würde.

Entwicklungsfaktor: 10 von 10

Harvey Elliott ist der jüngste Spieler, der je in der englischen Premier League eingesetzt wurde. Im September 2021 verletzte sich der offensive Mittelfeldspieler schwer und zog sich einen Verrenkungsbruch im Sprunggelenk zu. Doch der heute 19-jährige Londoner kam stark zurück und spielte sich vor allem in der laufenden Saison eindrucksvoll ins Team von Jürgen Klopp. Insgesamt stand er bereits 35-mal für Liverpool auf dem Platz, weshalb sein Vertrag im August auch bis 2027 verlängert wurde. Zuvor hatte Elliott leihweise für Blackburn Rovers gespielt. Der technisch starke Linksfuß muss seine gute Phase sicher noch prolongieren, aber es sieht so aus, als könnte das Top-Talent sich nun endlich auf Top-Level etablieren.

Entwicklungsfaktor: 8 von 10