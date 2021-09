Expected-Goal-Werte zum 6. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SK Austria Klagenfurt – WSG Tirol 2:1 (xG=1.07:1.97)

Kein Fußballspiel in der aktuellen Saison dauerte länger als der 2:1-Sieg der Klagenfurter über die WSG Tirol, denn die Partie war aufgrund von starken Regenfällen rund 100 Minuten unterbrochen. Die Gäste gingen in der 23. Minute durch Vrioni in Führung, doch Greil und Gemicibasi drehten noch vor der Pause mit zwei Treffern das Spiel. Die WSG war dennoch in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und als Menzel in der 50. Minute eine rote Karte aufgrund einer Notbremse sah, erwarteten die meisten Fans, dass die Gäste die Überzahl nun nutzen würden. Doch die Hausherren verteidigten geschickt und mit viel Herz und ließen in Unterzahl weniger zu als im ersten Durchgang. Laut den Expected-Goal-Werten von 1.07:1.97 sicherlich ein glücklicher Sieg für Austria Klagenfurt, der aber hart erarbeitet wurde.

TSV Hartberg – RB Salzburg 0:1 (xG=0.28:1.50)

Der Serienmeister tat sich lange Zeit schwer gegen den TSV Hartberg und gewann dank eines Treffers von Capaldo knapp mit 1:0. Nach sechs Spielen haben die Salzburger nun das Punktemaximum von 18 Zählern am Konto und bereits sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Graz. Jaissle setzte stark auf Rotation und brachte mit Kjaergaard und Adamu zwei junge Talente von Beginn an. Dass sich der Tabellenführer in der Offensive schwertat, erkennt man auch daran, dass gegen die Hartberger der geringste Salzburger xG-Wert der aktuellen Saison zustande kam. Am Ende lauten die xG-Werte 0.28:1.50, womit der Sieg natürlich dennoch verdient ausfiel.

SCR Altach – Wolfsberger AC 1:2 (xG=1.08:1.88)

Mittelstürmer Nuhiu brachte die Hausherren mit einem sehenswerten Treffer bereits nach fünf Minuten in Führung und Canadis Mannschaft drückte in der Anfangsphase sogar auf einen zweiten Treffer. Die Gäste kamen gegen die immer passiver werdenden Vorarlberger aber im Laufe der ersten Halbzeit besser ins Spiel und drehten mit einem Doppelschlag vor der Pause die Partie. Der WAC hatte in allen wichtigen Statistiken die Nase vorne, so auch bei der xG-Wertung, die mit 1.08:1.88 für die Gäste ausfiel.

FK Austria Wien – SK Rapid Wien 1:1 (xG=0.72:1.08)

Wir verfassten bereits eine ausführliche Analyse zum Wiener Derby, das wahrlich kein Leckerbissen für Freunde des gepflegten Fußballs war. Beide Mannschaften tätigten zahlreiche Ballverluste und sehenswerte Spielzüge waren Mangelware. Speziell Umschaltmomente wurden extrem unsauber ausgespielt und am Ende gab es ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden. So richtig verdiente sich keine der beiden Mannschaften drei Punkte für diese Leistung. Laut den xG-Werten von 0.72:1.08 war der SK Rapid etwas näher an einem Sieg dran.

Admira Wacker – SK Sturm Graz 1:1 (xG=0.42:1.08)

Der SK Sturm ging durch einen Treffer von Neuzugang Manprit Sarkaria in der ersten Halbzeit in Führung, konnte den Vorsprung jedoch nicht über die Zeit bringen. Roman Kerschbaum gelang nach einer Standardsituation in der 70. Minute der Ausgleich. Beide Teams hatten in der Schlussphase gute Chancen auf drei Punkte, doch der Ball fand den Weg nicht mehr ins Netz. Nach drei Niederlagen in Serie gelang es Herzogs Mannschaft immerhin wieder einmal einen Punkt einzufahren. Die xG-Werte fallen mit 0.42:1.08 zu Sturms Gunsten aus, Trainer Ilzer sprach dennoch von einem gerechten Unentschieden und gab zu, dass das EC-Duell gegen Mura kräfteraubend war.

SV Ried – LASK 1:0 (xG=0.38:1.44)

Die SV Ried entschied das Oberösterreich-Derby gegen den LASK für sich, wobei der Sieg laut den xG-Zahlen von 0.38:1.44 sicherlich etwas glücklich ausfiel. Die Hausherren brachten nur zwei ihrer insgesamt sechs Schüsse aufs gegnerische Tor, davon war einer drinnen. Constantin Reiner traf nach einem Eckball per Kopf und erzielte damit den einzigen Treffer der Partie. Für den LASK ein unglücklicher Tag, denn die Gäste hatten einige gute Möglichkeiten, die entweder fahrlässig vergeben, oder vom starken Rieder Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger entschärft wurden.

