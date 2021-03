Rapid-Fans: „Vor dem Tor konsequenter agieren“

Der SK Rapid trifft in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs auf den TSV Hartberg, der im Rennen um das obere Playoff Punkte benötigt. Wir...

Der SK Rapid trifft in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs auf den TSV Hartberg, der im Rennen um das obere Playoff Punkte benötigt. Wir wollen uns ansehen was sich die Rapid-Fans von dem Spiel gegen die Steirer erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hütteldorfer94: „Nach den letzten, ziemlich mäßigen Matches gegen die „Kleinen“ erwarte ich erneut ein zaches Match. Ein Sieg, egal in welcher Höhe, wäre schon als Erfolg zu werten.“

Zuckerhut: „In der Liga zuhause gegen Hartberg noch kein Spiel gewonnen und aktuell holt Hartberg im Moment auch die Punkte, selbst wenn sie nicht gut spielen. Wird eine ganz knappe Kiste. Hoffe 1:0.“

Ernesto: „Kara eine Pause gönnen und Fountas vorne als Stürmer reinstellen – das würde ich mir wünschen. Aber passt halt nicht mehr so gut zu unserem aktuellen Stil. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass Arase wieder mehr Einsatzzeit bekommt, damit die linke Seite nicht derartig verwaist ist.“

Boidi: „Nachdem wir in Wien noch nie ein Liga-Spiel gegen Hartberg gewinnen konnten rechne ich wieder mit einem X – entweder 0:0 oder 1:1. Wir werden wieder überlegend sein allerdings unsere Chancen nicht nutzen, während Flecker/Tadic oder Rep einen Tausendguldenschuss raushauen, der ins Tor geht.“

steveme: „Gegen Hartberg wird die Chancenverwertung natürlich wieder genauso wichtig. Hier ein Fortschritt wird fürs obere Playoff sehr wichtig, die letzten beiden Spielen kann Didi noch was probieren, dann wirds ernst und es gibt keine Ausreden mehr. Mir kommt vor, dass sehr viele Mannschaften zur Zeit müder sind als zum selben Zeitpunkt letztes Jahr. Vielleicht nochmal durchrotieren, dass in zwei Wochen dann alle top fit ins OPO gehen.“

Rapidler_1899: „Keine Ahnung woher ich meinen Optimismus nehme, aber ich glaube an einen ungefährdeten „Zu Null“ Sieg.“

Schleicha: „Hoffentlich zeigt unsere Mannschaft eine entsprechende Reaktion und agiert diesmal vor dem Tor konsequent. Die Defensive muss ähnlich kompakt auftreten wie im Derby, weil wenn Hartberg in Führung geht, glaube ich nicht, dass wir zurückkommen würden.“

steveme: „Das Interview von Didi auf Rapid TV stimmt mich optimistisch fürs OPO. Die zwei Spiele noch mitnehmen, an den Schwächen im letzten Drittel arbeiten und dann volle Attacke die letzten 10 Spiele. Ich find das obere Playoff eine gelungene Sache, nur das mit der Punkteteilung könnte man vielleicht dahingehend überdenken, dass die Punkte eventuell nicht geteilt werden sondern so berechnet, dass man dem Grunddurchgang auch die Bedeutung gibt, die er aufgrund der Anzahl der Spiele hat, also einen Schlüssel findet der die Spieleanzahl im Grunddurchgang mehr berücksichtigt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Rapid und dem TSV Hartberg.

