Rapid-Fans: „Woche für Woche ein neuer Tiefpunkt“

Der SK Rapid verlor das Meisterschaftsspiel gegen den Wolfsberger AC mit 1:3 und zeigte dabei insbesondere in der ersten Halbzeit eine erschreckende Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lichtgestalt: „Verdient verloren, mit dem 1:3 noch richtig gut bedient, eine letztklassige Vorstellung aller Beteiligten – ich nehme nur Hedl, Schick, Auer und Kühn aus.“

StepDoWn: „Rapid erinnert mich gerade an ein Kind, das stundenlang im Hof steht und versucht, durch heftiges Wacheln mit den Armen in die Lüfte aufzusteigen. Woche für Woche ein neuer sportlicher Tiefpunkt.“

onaiir22: „Glaube die schlechteste Rapid seit 30 Jahren.“

WienerFan: „Man spürt die Doppelbelastung mit dem Pokal. Allerheiligen hat viel Kraft gekostet. Das hängt wohl noch immer nach. Immerhin war der die Kritik an der Vereinsspitze erfolgreich. Ohne Peschek spielt man gleich viel stärker.“

jimmys_bruder: „Wir sind die Lachnummer der Bundesliga. Es muss personelle Konsequenzen geben, wenn uns in Zukunft irgendwann irgendwer wieder ernst nehmen soll.“

Oachkatzlschwoaf: „Gratulation jedenfalls an Wolfsberg, verdienter Sieg. Unfassbar was da am Feld gezeigt wird. Völlig lost.“

Irgendeiner: „Ich habe heute naiverweise mit einem Sieg gerechnet. Die Mannschaft hat letzte Woche zumindest ein wenig Aufwind bekommen und unter dem Strich haben wir den deutlich stärkeren Kader. Wenn (wenn!) einmal in der Offensive der Knopf aufgeht, sollte es mit +2-4 Toren für uns ausgehen gegen einen WAC in der Form bis zur letzten Runde….Die Mannschaft/der Kader ist ok, es fehlt der Impuls von der Bank und der umsetzbare Plan. Für mich ist das auch (noch/nicht mehr) kein Team, das füreinander arbeitet. Das sind elf Kicker, die ihren Job machen. Jeder für sich. Das ist auch der größte Vorwurf an Feldhofer, dass er das Team nicht formt und in ein System bringt, dass uns weiterhilft.“

Starostyak: „Für Feldhofer-Verhältnisse war die zweite Halbzeit sogar OK, das sagt eigentlich alles aus. Ferdl und Zoki, der für diese Katastrophe verantwortlich zeichnet, sind am Ende.“

flo_gw: „Das war heute leider ein sportlicher Totalausfall, absolut verdiente Niederlage.“

derfalke35: „Leute, bitte ich versteh euren Frust, ich bin auch nicht glücklich, aber hauts net so die Nerven weg. Zoki wird das übernehmen müssen, er wird nicht wirklich eine andere Wahl haben, er hat sich das letzte Mal noch erfolgreich gewehrt, aber es ist sein Kader, er ist von diesem Kader überzeugt, also muss er es jetzt auch beweisen, ich hoffe er tut es, alles andere wäre ein Wahnsinn für Rapid.“

Bojack: „Das Unverständliche ist ja, dass es immer wieder passable Leistungen gibt und dazwischen solche Meltdowns wie heute. Auf die Schnelle fallen mir die Spiele gegen Hartberg im Cup, gegen Wolfsberg in der letzten Runde, gegen Baku auswärts, zweimal gegen Vaduz und heute ein, bei denen überhaupt nix funktioniert hat. Das ist einfach nicht akzeptabel und darf einem Trainer mit diesem Kader nicht passieren.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:3-Niederlage des SK Rapid gegen den Wolfsberger AC.

