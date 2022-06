Rapid vor der Verpflichtung eines bosnischen Teamverteidigers

Wie das kroatische Medium Jutarnji auf seinen Sportseiten berichtet, steht der SK Rapid vor einer Verpflichtung des bosnischen Rechtsverteidigers Branimir Cipetic. Der 27-Jährige von...

Nach dem Abgang von Filip Stojkovic zum LASK brauchte Rapid einen Rechtsverteidiger. Lose wurde über ein Interesse an Reinhold Ranftl berichtet, danach über den Ungarn Bendegúz Bolla, der allerdings ein weiteres Jahr bei den Grasshoppers Zürich dranhängen soll. Der KURIER berichtete weiters vom Rapid-Interesse an Jan Gyemerah vom Hamburger SV, der wechselte jedoch nach Nürnberg. Nun soll Cipetic der neue Mann auf Rapids rechter Seite sein.

Der siebenfache bosnische Nationalspieler, der im kroatischen Split geboren wurde, war in der vergangenen Saison der beste Rechtsverteidiger der kroatischen Liga. Lokomotiva Zagreb konnte sich konsolidieren und wurde Fünfter. Der „Satellitenklub“ von Dinamo Zagreb brachte wieder einige starke Talente hervor – ein Wechsel Cipetic’ zu Dinamo kam aber nie in Frage, weil dort der nordmazedonische Teamkapitän Stefan Ristovski ganz klar als Rechtsverteidiger gesetzt ist.

Cipetic wechselte im Alter von 18 Jahren aus dem Nachwuchs von Hajduk Split nach Spanien, spielte dort mehrere Jahre zuerst in der vierten, dann in der dritten Leistungsklasse. Vor drei Jahren folgte die Rückkehr in den Osten, wo er zuerst beim bosnischen Klub Siroki Brijeg, danach bei Lokomotiva Zagreb Stammspieler war. In der abgelaufenen Saison kam er für Lokomotiva auf 32 Pflichtspieleinsätze, in denen er sechs Assists beisteuerte. Allgemein ist der in Kroatien geborene Bosnier eher ein Assistgeber, als selbst Torschütze.

Die Einigung zwischen den Klubs und auch zwischen dem Spieler und Rapid soll bereits erfolgt sein. Der Transfer dürfte demnach nur noch Formsache sein. Rapid kauft den 27-Jährigen aus einem noch zwei Jahre laufenden Vertrag heraus, die Ablösesumme soll jedoch im vernünftigen, sechsstelligen Rahmen sein. Cipetic wäre bei Rapid bereits der siebte Neuzugang nach Kühn, Bajic, Greil, Kerschbaum, Sollbauer und Pejic. Abgeschlossen wäre das Einkaufsprogramm damit aber noch immer nicht.