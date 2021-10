Rapid-Fans: „Pflicht erfüllt, auch dank Gartler“

Der SK Rapid setzte sich gestern im Cup gegen Amstetten mit 3:0 durch und steigt damit ins Viertelfinale auf. Was sagen die Rapid-Fans zum...

Tillus: „Wichtig, dass sich keiner verletzt hat, Spieler geschont werden konnten und zu null gespielt wurde. Leistung war nichts Besonderes, aber sehr solide, bin zufrieden.“

Hütteldorfer94: „Pflichtsieg. Nicht mehr, nicht weniger. Wichtig wäre jetzt mal, zumindest zwei Matches in Folge zu gewinnen.“

Da Oide Bimbo: „Alle reden vom Rotieren, aber so ehrlich muss man sein, dass unsere hineinrotierten Spieler praktisch keine Offensivaktion mehr herausgespielt haben, Knasi, Koya – von denen kommt gar nichts, Ballo hat über das ganze Spiel nur ein bisserl herumgekickt. Ich verstehe den Trainer schon, wenn er hauptsächlich den ersten 12 bis 13 Spielern vertraut. Und in der Defensive kann man nur auf einige Wunderheilungen hoffen. Stojko innen und Schick rechts, das können nur Notlösungen sein. Insgesamt Cup-mäßig die Hausaufgabe erledigt, aber durch den Personalnotstand war das ein grässliches Spiel.“

Adversus: „Den Pflichtsieg geholt, wirklich glanzvoll war es nicht.“

RapidDevelopment: „Sieg. Es gefällt mir dennoch nicht, dass Rapid nach einer Führung stets ein bis zwei Gänge zurückschaltet. Nach wie vor ist unser Offensivspiel großteils auf Zufall aufgebaut, es war halt heute gegen einen niederklassigeren Gegner leichter. Moorman ist ein Versprechen, ich denke der wird uns nach dem Greiml-Out jetzt den Kader ergänzen. Bei Stojkovic bin ich froh, dass er bei uns in der Regel nicht Innenverteidiger in der Viererkette spielt. Rechtsverteidiger oder rechter Innenverteidiger in der Dreierkette liegt ihm doch eindeutig besser.“

gloggi99: „Großes Lob an Gartler hat sich den Nummer 1 Status verdient. Auch wenn Strebinger wieder fit wird. Gratulation an das Trainerteam! Die Mannschaft nach dem Niederschlag in Hartberg sehr gut auf die Partie eingestellt.“

Hugo_Maradona: Auswärts im Cup gegen eine 2. Liga-Mannschaft mir 3:0 gewonnen. Das hatten wir schon schlimmer.“

moerli: „Jetzt wissen wir warum Didi so wenig rotiert, mit jedem Wechsel werden wir schwächer. Klar haben wir fünf verletzte Stammspieler, aber der Kader ist hinten heraus zu schwach von Nummer 16 bis 22 was Feldspieler betrifft.“

P200E: „Offenbar haben nun sogar schon die Schiedsrichter Mitleid mit der Mannschaft und drücken beim 2:0 alle Augen inklusive der Hühneraugen zu. Ansonsten, danke Gartler, ich muss ehrlich zugeben, nach seinem vorjährigen Intermezzo im Tor hätte ich ihm diese Sicherheit nicht wirklich zugetraut. Eine Hürde im Cup übersprungen, die in vergangenen Zeiten durchaus schon mal zum Scheitern geführt hatte. Gratulation deshalb an die Mannschaft.“

derfalke35: „Pflicht mit 3:0 klar erfüllt und das auswärts, Weiterkommen im Cup ist das was zählt und zum Glück haben wir uns eine Verlängerung bzw. ein Elfern erspart.“

Schmähbruada: „0:3 klingt auf dem Papier souverän. Nur war’s das halt wieder mal nicht, und das gegen einen Zweitligisten. Danke an Gartler, denn ohne ihn hätten die mindestens zwei Tore geschossen und dann schau ich mir unsere Truppe mal an, wie die auswärts darauf reagieren (wobei wir eh wissen wie es enden würde, siehe in Hartberg, siehe in Klagenfurt, siehe in Altach, usw.).“

