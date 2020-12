Rapid-Fans vor Arsenal-Auswärtsspiel: „Die wichtigen Partien kommen danach“

Der SK Rapid trifft in der Europa League auswärts auf den Arsenal FC. Dieses Spiel wäre ein ganz großer Höhepunkt im Leben jedes Rapid-Fans,...

Der SK Rapid trifft in der Europa League auswärts auf den Arsenal FC. Dieses Spiel wäre ein ganz großer Höhepunkt im Leben jedes Rapid-Fans, doch 2020 ist alles anders. Auswärtsreisen sind nach wie vor nicht gestattet und sportlich hält sich die Bedeutung in Grenzen, da man im letzten Gruppenspiel aufgrund der Ausgangssituation Molde ohnehin schlagen wird müssen. Wir sehen uns an was sich die Fans von der Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hütteldorfer94: „Wie das Spiel gegen Arsenal ausgeht, ist mir inzwischen relativ powidl. Ich will, dass wir in der Liga wieder in die Spur finden und die entscheidende EL-Partie gegen Molde sowie das Cup-Match gegen Salzburg möglichst erfolgreich bestreiten.“

Zuckerhut: „Bei zu großer Rotation verspielt man am Ende vielleicht auch die Chance, dass gegen Molde ein 1:0 reicht. Tordifferenz sieht jetzt zwar ganz gut aus, kann aber schnell gehen wenn man sich von Arsenal abschießen lässt und Molde ebenfalls klar gewinnt.“

schleicha: „Komische Partie auf Grund der Ausgangslage. Wir haben nichts zu verlieren dort – von daher sollten wir uns durchaus etwas zutrauen und vielleicht klappt es ja mit dem Punkt. Angesichts der Arsenal-Niederlage am Wochenende und der fixen Quali in der Europa League rechne ich ehrlich gesagt schon sehr stark mit einer B- bis C-Elf der Gunners. Die kann natürlich immer noch reichen – sind wir ja auch weit weg davon die besten Elf aufstellen zu können. Aber ich sehe das als unsere größte Chance. Ein Punkt wäre wohl sehr wichtig im Hinblick auf den Kampf um den Aufstieg gegen Molde.“

dingo: „In den nächsten vier Spielen wären drei Siege extrem wichtig (und wohl auch machbar). Arsenal zähle ich nicht dazu.“

Indurus: „Wir holen uns den Punkt, der uns zuhause eigentlich schon gebührt hätte. Wäre ein ganz wichtiger, weil uns dann ein normaler Sieg gegen Molde reicht.“

Doena: „Mit einem Sieg zu planen finde ich trotz der Ausgangslage etwas frech, gerade wegen der schwachen Liga-Leistungen kann es sich Arsenal nicht leisten hier total auszusetzen. Die Elf, die aufgestellt wird, wird sich auch voll reinhängen. Aber natürlich, unsere Chancen stehen natürlich höher wie wenn beide um den Aufstieg kämpfen würden, keine Frage.“

Boidi: „Arsenal schon fix weiter und am Sonntag Derby gegen die Spurs – rechne daher mit einer B/C-Elf der Gunners. Eventuell gelingt uns so ein Bonuspunkt.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Defensiv gut stehen und vorne mit Fountas und Kitagawa stürmen. Demir zur Pause bringen um die Engländer im Marktwert-Rennen willkommen zu heißen. Sollten wir verlieren ist nichts geschehen. Hartberg und Molde sich wichtiger.“

Jackson: „Naja das Spiel ist nicht recht wichtig, wir werden wegen der Fünfjahreswertung trotzdem voll spielen und wie so oft knapp unverdient mit 1:2 oder 1:3 verlieren.“

Zuckerhut: „Selbst gegen das wahrscheinliche Ersatzteam von Arsenal muss das Ziel sein die Niederlage so niedrig wie möglich ausfallen zu lassen.“

b3n0$: „Jeder Punktgewinn hier ist eine kleine Sensation und dennoch für den Aufstieg wohl ziemlich irrelevant, da man Molde sowieso mindestens 3:1 biegen muss (zu Null schließe ich jetzt mal aus, klar warum). Rein theoretisch könnte uns ein X gegen Molde auch reichen, wenn wir gegen Arsenal mehr Punkte machen als Molde gegen Dundalk. Aber wie gesagt, eine theoretische Überlegung.“

Flo14: „Gegen Arsenal kann man die Rotationsmaschine einschalten, da auch diese mit einer B- oder C-Mannschaft auflaufen werden und für uns wichtigere Spiele folgen. Stojkovic ist vorbelastet, daher schonen. Hofmann ist ohnehin gegen Hartberg gesperrt, deshalb darf er ruhig auflaufen. Grahovac muss aufpassen, denn auch er ist vorbelastet und darf keinesfalls Gelb sehen.“

