Vorschau, EURO 2020 Tag 10: Für die Schweiz zählt nur ein Sieg

Am heutigen Sonntag kommt es zur Entscheidung in der Gruppe A. Italien ist bereits durch und Wales hat beste Chancen den Italienern ins Achtelfinale zu folgen. Was aber wird die Schweiz machen? Wir haben eine Spieltagsvorschau auf die parallel stattfindenden 18-Uhr-Partien.

Schweiz – Türkei

Sonntag, 18 Uhr, Baku Olimpiya Stadionu, Baku, Schiedsrichter: Slavko Vinčić

Die Schweizer sind aktuell nicht zu beneiden und haben wohl im gesamten Turnier die größten Reisestrapazen zu bewältigen. Nach dem Auftakt in Baku, musste man wieder mehrere Stunden im Flugzeug verbringen, um in Rom gegen Italien anzutreten. Das Spiel gegen die formstarken Italiener gestaltete man dabei auch noch unterdurchschnittlich und war letztlich chancenlos, da der Gegner in allen Bereichen besser war. Nun muss man wieder die Reise zurück nach Baku antreten, wo man zum Abschluss auf die Türkei trifft, was für die Regeneration sicherlich nicht optimal ist. Die Ausgangslage ist dabei klar, denn für die Schweizer zählt nur ein Sieg. Fährt man diesen nicht ein, kann man das Achtelfinale abhaken und wird vorzeitig aus dem Turnier ausscheiden, was für die erfolgsverwöhnten Schweizer nicht einfach zu schlucken wäre.

Noch eine Spur schlimmer ist die Situation bei der Türkei, die wohl ohne Frage die bis dato größte Enttäuschung in diesem Turnier ist. Von einigen sogar als Geheimfavorit betitelt, legte man nach dem blutleeren Auftritt gegen Italien, einen weiteren gegen Wales nach und verlor letztlich verdient mit 0:2. Nach diesen beiden Spielen kann man den Türken ein vernichtendes Zeugnis ausstellen, denn von der kompakten und strukturierten Mannschaft der letzten Monate und Jahre ist schlicht nichts zu sehen. Daher hat man nun auch nur mehr rechnerische Chancen auf ein Weiterkommen ins Achtelfinale und es müsste schon vieles für die Türken laufen, damit man das Wunder doch noch schafft. Man sollte dabei allerdings erst mal kleinere Brötchen backen und eine konzentrierte Mannschaftsleistung auf das Feld bringen.

Italien – Wales

Sonntag, 18 Uhr, Stadio Olimpico, Rom, Schiedsrichter: Ovidiu Haţegan

Ein fantastisches Turnier spielen bis dato die Italiener und man kann getrost konstatieren, dass man von allen Mannschaften im Bewerb bislang den besten Eindruck hinterlässt. Nach zwei 3:0-Siegen kann man das leicht sagen, doch vor allem die Art und Weise, wie die Italiener als geschlossene Einheit auftreten, die noch dazu bestens von Trainer Mancini eingestellt wird, ist schlicht beeindruckend. Sowohl defensiv, als auch offensiv weiß man zu überzeugen und beherrscht damit praktisch alle Phasen im Spiel. Zur Belohnung wurde das Achtelfinalticket bereits gelöst und man kann entspannt in das letzte Gruppenspiel gegen die Waliser gehen. Vermutlich bietet das die optimale Gelegenheit, dem zweiten Anzug die Möglichkeit zu bieten sich zu präsentieren und die Stammelf für das Achtelfinale zu schonen. Das könnte letztlich ein großer Vorteil sein, da man dann ausgeruhter als die meisten Gegner in die entscheidenden Spiele gehen könnte.

Nicht nur die Italiener können mit ihrem bisherigen Turnier zufrieden sein, auch Wales spielt bislang ein gutes Turnier und holte ordentliche vier Punkte aus den ersten beiden Begegnungen. Vor allem das Spiel gegen die Türkei war offensiv eine tolle Vorstellung der Waliser und man feierte dank der zahlreichen Chancen einen hochverdienten Sieg. Einzig an der Chancenverwertung muss man arbeiten, denn dadurch hielt man die Partie länger offen, als sie in Wirklichkeit war. Mit den vier Punkten hat man de facto auch das Achtelfinale fast sicher und kann entspannt in das letzte Gruppenspiel gehen und dieses als Bonus sehen. Daher wird auch interessant zu sehen sein, welchen Ansatz Wales-Coach Giggs wählen wird und ob man die eigenen Stars ebenfalls schonen wird.

