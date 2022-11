Megatalent-Update (12): Moukoko und die Ungeduld

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue...

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue Serie starten, sehen wir uns zuvor in kompakten Artikeln an, was aus den Spielern wurde, die wir in unseren ersten beiden Serien vorgestellt haben.

Im zwölften Artikel des „Was wurde aus“-Roundups sehen wir uns die Spieler Salazar, Nishikawa und Dembélé an, die wir erstmalig im April 2020 vorstellten. Weiters werfen wir einen Blick auf Moukoko und Ángel, die wir in unseren zweiten Nachwuchsserie über die besten Spieler des Jahresgangs 2004 erstmalig im März 2021 beleuchteten.

Originalartikel:

– Israel Salazar (ESP)

– Jun Nishikawa (JPN)

– Karamoko Dembélé (SCO)

– Youssoufa Moukoko (GER)

– Manuel Ángel (ESP)

Israel Salazar war auf U17- und U19-Level einer der vielversprechendsten Knipser im Nachwuchs von Real Madrid. Sechsmal kam der heute 19-jährige Stürmer auch für die zweite Mannschaft der „Königlichen“ zum Einsatz, aber weiter nach oben ging es für Salazar nicht. Der ehemalige U17-Teamspieler Spaniens wurde nun für ein Jahr an den Viertligisten UCAM Murcia verliehen, wo er allerdings in der laufenden Saison keine große Rolle spielt. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis 2024, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass Salazar noch den Sprung in den Profifußball schafft.

Entwicklungsfaktor: 2 von 10

Jun Nishikawa zählte im Teenageralter als Senkrechtstarter bei Cerezo Osaka als eines der Top-Talente Japans und stand auf dem Zettel von Leipzig, Leverkusen und sogar Barcelona. Zu einem Transfer kam es allerdings nie und nach 39 Spielen für seinen japanischen Stammklub wurde er sogar ligaintern an Sagan Tosu verliehen. Für den Mittelständler steuerte Nishikawa in 15 Spielen zwei Tore und zwei Assists bei. Die große Leistungsexplosion blieb allerdings deutlich aus und das Interesse internationaler Top-Klubs ist bereits seit längerer Zeit verflogen.

Entwicklungsfaktor: 3 von 10

Karamoko Dembélé machte weltweit von sich reden, als er 16-jährig für Celtic Glasgow debütierte und eine technisch ansprechende Leistung abrief, obwohl er noch wie ein Kind aussah. Seine physischen Defizite waren es schließlich auch, die eine größere Rolle bei Celtic verhinderten und der in London geborene Schotte mit ivorischen Wurzeln absolvierte in drei Jahren nur zehn Spiele für den schottischen Top-Klub. Zwischenzeitlich wurde Dembélé auch noch von einer schweren Sprunggelenksverletzung zurückgeworfen. Heute ist der Rechtsaußen 19 Jahre alt und wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei zu Stade Brest, wo er allerdings bisher nur zu Kurzeinsätzen kam.

Entwicklungsfaktor: 3 von 10

Youssoufa Moukoko wird am 20. November seinen 18. Geburtstag feiern. Sein Debüt in der Kampfmannschaft von Borussia Dortmund gab der hochveranlagte Angreifer einen Tag nach seinem 16. Geburtstag und bis heute traf er in 52 Spielen für den BVB achtmal. Der Torjäger der deutschen U21-Nationalmannschaft ist allerdings mit seiner Situation in Dortmund unzufrieden, wünscht sich mehr Einsatzzeiten und bekommt auch immer wieder Spieler vor die Nase gesetzt, die die Konkurrenzsituation schwieriger machen. Klubs wie Bayern München, PSG, Real Madrid oder Manchester United meldeten sich bereits an, den jüngsten Champions-League-Spieler aller Zeiten zu verpflichten. Sein Vertrag in Dortmund endet kommenden Sommer und an Angeboten wird es dann wohl nicht mangeln. Der 17-Jährige wartet noch auf den ganz großen Durchbruch, hat aber natürlich noch reichlich Zeit.

Entwicklungsfaktor: 7 von 10

Manuel Ángel spielt mittlerweile in der U19-Mannschaft von Real Madrid, zudem für die „Königlichen“ in der UEFA Youth League und in Spaniens U19-Auswahl. Der umsichtige Linksfuß fürs zentrale Mittelfeld stand auch schon im Kader der zweiten Mannschaft von Real Madrid, wartet aber noch auf seine ersten Einsätzen. Bei Ángel hat sich demnach seit unserer Erstvorstellung im März 2021 nicht viel geändert.

Entwicklungsfaktor: 5 von 10