Rapid-Fans: „Dieses Theater schmerzt“

In den letzten Tagen herrschte viel Verwirrung rund um die Personalie Zoran Barisic. Medien verlautbarten, dass der Rapid-Trainer vor dem Aus steht, Steffen Hofmann verkündete, dass es keine Trainerdiskussion gibt, gleichzeitig wurden aber die ersten potentiellen Nachfolgekandidaten in den Medien veröffentlicht. Der Verein macht in der Führungsebene einen gespaltenen Eindruck und auch die Kommunikation nach außen wirkt suboptimal? Was sagen die Rapid-Fans zu diesem Thema? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

AC58: „Es braucht für die Zukunft einen Medienprofi, Steffen kann das nicht. Und genauso wenig wie Informationen herausdringen dürfen, darf Steffen nach dem Hartberg-Spiel sagen „es gibt keine Trainerdiskussion“. Das kann er machen, wenn er der Alleinentscheider ist – aber das ist er nicht. Auch nicht der Letztentscheider. Er hat gewusst, dass es massive Gegenstimmen gibt, seit Wochen. Da darf man nicht so eine Meldung raushauen. Ich kenne keinen vergleichbaren Verein, bei dem so etwas ruhiger abläuft (siehe Bayern, BVB, Austria). Sogar beim straffest geführten RB Salzburg gab es Wickel mit Jaissle wegen dessen Abgang. Von den Medien ganz zu schweigen, die bei Rapid sowieso immer völlig durchdrehen. Es ist unser x-ter Trainerwechsel seit 1899 und es wird nicht der letzte sein. Selbst wenn alles gut geht, wechselt man im Schnitt alle zwei bis vier Jahre. Und Wechsel sind praktisch immer eine harte und emotionale Sache, vor allem wenn der Betroffene ein Ex ist.“

Boidi: „Schon wieder ordentliches Chaos bei uns, wo sich keiner auskennt. Da wäre jetzt auch mal unser Präsident gefragt. Der müsste eigentlich wissen wie man damit medial umgeht.“

bruno_conte: „Ehrlicherweise muss man sagen, dass es von Rapid Seite nur eine Meldung gibt, dass es keine Trainerdiskussion gibt. Der Rest ist Medien-Bubble und wir sind mittendrin. Ich wüsste nicht was man da als Profi-Verein anders machen soll. Außer vielleicht überhaupt keine offizielle Meldung zu machen. Was intern passiert, passiert intern. Wenn´s jemand nach außen trägt dann passiert es halt. Kommentieren muss man es trotzdem nicht. Ich würde meinen, dieses „Chaos“ gäbe es bei den meisten Vereinen.“

Rapid_Wien: „Jetzt könnte man Führungsqualitäten zeigen, aber stattdessen sagt der Geschäftsführer er wäre überrascht. Man stelle sich nur die Auswirkungen auf unsere mental nicht so gefestigte Kampfmannschaft vor. Eine absolute Katastrophe das Ganze. Die Truppe weiß, der Trainer ist so gut wie weg und es ist auch noch kein neuer da, das heißt es macht Zoki das Training weiter oder dann doch Kulo? Eine Lose/Lose-Situation. Man hätte das professionell im Winter lösen können.“

Kabinenparty: „Rapid ohne Drama…des is nix!”

Zanetti: „Was die Kommunikation betrifft, haben sich Steff und Mecki jedenfalls keinen Gefallen getan. Sie sind die Chefs, sie können das anders regeln. Tell it like it is. Fußball soll nicht genauso gschissn sein wie Politik.“

gw1100: „Niederseer und Konsorten saugen sich die Gerüchte nicht aus den Fingern. Auch Huber berichtet ja schon von Kontakt zu anderen Trainern und dem internen Chaos. Dann halt ich Sonntag offiziell die Goschn (wie so oft, zum Beispiel wie man es bei den Verletzten macht) und sag nichts. Aber zu sagen es gibt keine Trainer-Diskussion, wir dementieren das, das ist Schwachsinn. Zoki Barisic weiß nicht woher das kommt und am Mittwoch soll er (er-)abgelöst sein? Sorry, wir sind ein einziger Sauhaufen, ich weiß nicht wieso man sich da nicht professionelle Hilfe holt, oder Medienmenschen wie Hatz da mal reingrätschen und das Kommando übernehmen.“

flanders: „Um es mit deinen Worten auszudrücken, nichts zu sagen wäre Wirtshausverein. Da kommen dann zig Medienanfragen, Social Media Anfragen etc., bei solchen Berichten muss sich der Verein äußern.“

TheMichii: „Sagt der Verein nix am Sonntag zu dem Sky Gerücht, dann denken alle, dass da fix was dran ist. Einzig der Kommentar von Hofmann nach dem Sky-Gerücht. Den kann man definitiv kritisieren. Da hätte er einfach sagen sollen, dass man sich intern zusammensetzt und analysiert. Punkt aus Ende. Solcher Medienrummel um eine Trainerentlassung gibts doch in noch größeren Ausmaßen bei größeren Klubs. Ist in Zeiten von Social Media halt noch krasser geworden und da dringt immer was nach außen.“

TomTom90: „Leid tut mir Zoki, der hat das Theater nicht verdient. Ja, die letzten drei Jahre liefen nicht gut und da hatte er als Sportdirektor und nun Trainer seinen Anteil daran, aber wir hatten mit ihm auch sehr erfolgreiche Zeiten und ich war überzeugt, dass er es auch dieses Mal hinbiegen wird. Ein großer Rapidler, da schmerzt dieses Theater nur noch mehr, genauso schon wie bei Didi und Ferdl. Und das Theater im Verein zeigt auch wunderbar, warum wir auch so schnell nicht vom Fleck kommen werden, sowas wie jetzt habe ich noch nicht erlebt. Die Unruhestifter haben wieder Hochsaison, so sind wir echt auf einem guten Weg der nächste HSV oder Schalke zu werden. Ich dachte wirklich im letzten Jahr, dass Vaduz gut war und nun die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt wurden, momentan muss man sich aber wirklich fragen, ob wir nicht dabei sind zu entgleisen. Warum in den letzten Tagen gefühlt alles an die Medien getragen wird, was intern in Ruhe besprochen werden sollte, ist für mich unfassbar. Danke an die Leute, die dafür verantwortlich sind. Rapid ist ein Chaosverein. Mal wieder. „

Schwemmlandla3: „Ziemlich übertrieben die Aufregung. Dass Rapid nach wie vor der mit Abstand interessanteste Klub in Österreich ist, sieht man halt in diesem Fall auch wieder ganz gut. Bei anderen Klubs würde keinen interessieren, ob ein Trainerwechsel bevorsteht, sondern erst wenn dieser offiziell verlautbart wird. Bei Rapid ist die Gier nach irgendwelchen Häppchen an Infos riesengroß quer durch alle Medien. War schon immer so und wird immer so bleiben. Das Los des größten Klubs eben.“

Indurus: „Weil immer von Chaos geschrieben wird: Machen das nicht eigentlich wir selbst? Es kommen medial Gerüchte auf (no na, bei der sportlichen Performance) die hat Rapid dementiert. Hab ich (von Seiten Rapids) noch irgendwas versäumt warum hier immer wieder von Chaos gesprochen wird?“

